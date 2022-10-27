Как в Херсоне: Позорная ситуация со «Ждунами» в Питере

27.10.2022  22:40 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Украина
Новости Украины

Значительная часть т.н. «креативного класса» с трудом скрывает свое раздражение спецоперацией на Украине, саботируя поддержку военных в надежде на возвращение старых сытых времён, где можно «пилить» бюджеты и западные гранты.

Об этом в рамках круглого стола Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Значительная часть т.н. «креативного класса» с трудом скрывает свое раздражение спецоперацией на Украине, саботируя...

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«Отдельные вопросы по коллегам из сферы пиара. Питерские коллеги запустили хорошую акцию, сделали календари «За Россию» для наших воинов, сфотографировались там красивые девчонки, разных лет королевы красоты, и хотели их отпечатать.

В Петербурге есть сообщество «Пиар СПБ», там 6000 человек, они разместили там объявление, кто может помочь отпечатать недорого эти календари.

Через сутки этот пост удалили, а руководство паблика сообщило, что у нас из 6 тысяч членов этого сообщества только один поддержал этот пост. А остальные сказали, что надо его убирать: «Было много жалоб, не все в нашем сообществе (5 тысяч с чем-то пиарщиков) одинаково относятся к проведению этой операции».

А мы потом на заседании комиссии говорим о нарративах, о том, почему в информационной среде сложная складывается у нас обстановка. Так потому что у нас огромное количество, как мы говорим на освобождённых территориях, «ждунов».

Там они сидят и ждут, что придут ВСУ и всех «освободят», а у нас здесь десятки тысяч таких «ждунов» надеются, что вернутся прежние времена, когда можно будет получать гранты из бюджета за имитацию бурной деятельности», – рассказал Малькевич.

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