Как в Киеве вычислили главного «агента Кремля». И при чем здесь Дмитрий Гордон…

Новости Украины

Как и следовало ожидать, недавнее лишение гражданства днепропетровского политика Геннадия Корбана, которого не пустили на Украину, отобрав загранпаспорт, было лишь цветочками.

Прокачав тему на примере Корбана, закрепив на куда менее весомой, но все же заметной в медиаполе экс-главе партии «Голос» Кире Рудик, Банковая вошла во вкус, и вот уже из Незалежной бортанули медиазаробитчанина Шустера, затем сделали невыездными большинство депутатов Рады, отобрав у 235 из них загранпаспорта. Теперь, похоже, цветочки закончились и настала пора ягодок.

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Вчера малоизвестный телеграм-канал «Сигнал» обнародовал информацию о том, что всем известного по обе стороны российско-украинской границы медиацыгана Дмитрия Гордона якобы не выпустили из Украины в Польшу по причине подозрений в государственной измене в пользу России.

Накануне вроде ничего не предвещалось. Сам Гордон делился планами скорого визита в Крым – несмотря присутствие в списках террористов и экстремистов Росфинмониторинга и на появление месяцем ранее его именной карточки в базе разыскиваемых лиц МВД РФ по делу о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны и фейках о российской армии.

И хотя прошло уже больше суток и какого либо официального развития конкретно в отношении Гордона данный сюжет не получил, а сам фигурант молчит, как партизан на допросе, тем не менее, круги по воде уже пошли и сама эта история появилась не на пустом месте. Правда, мишенью для атак Банковой стал не столько Гордон, сколько другой, куда более весомый в киевском политикуме и спецслужбах человек.

Речь идет об Игоре Смешко – бывшем главе украинской внешней разведки, бывшем главе СБУ, неудачливом претенденте на президентский пост в 2019 году, а ныне – главе созданной на базе отставников спецслужб и чуть было не прошедшей в Раду на выборах 2019 года украинской партии «Сила и честь». Именно его политическим советником, а на выборах и главой избирательного штаба был Гордон.

Смешко – одна из тех фигур, которых можно смело отнести к украинскому «глубинному государству», если такой термин вообще употребим в отношении страны с ограниченным суверенитетом, каковой является с некоторых пор нынешняя Украина. Руководящие посты в спецслужбах дали ему доступ к самым разнообразным секретам «киевского двора» и базе компроматов на всех и вся на Печерских холмах.

Кроме того, Смешко является живым носителем еще одной тайны века – об обстоятельствах отравления Виктора Ющенко. Поскольку он был одним из тех троих (включая самого Ющенко), кто присутствовал на историческом сабантуе в узком кругу на даче тогдашнего замглавы СБУ Владимира Сацюка, где, собственно, это самое отравление осенью 2004 года и произошло.

А давние и интересные связи в ЦРУ еще со времен стажировки в США по линии украинской разведки в девяностые вообще ставят Смешко в один ряд с очень немногими политическими тяжеловесами на Украине.

Тем более что связи эти не по линии USAID или фонда Сороса, как у большинства более поздних «детей капитана гранта», сделавших карьеру в украинской политике после майдана и с тех пор бегающих ябедничать друг на друга в посольства, а на недосягаемом для соросят уровне серьезных людей из серьезных структур.

Впрочем, давние связи Смешко имел не только за океаном, но и гораздо ближе. Что совсем не редкость для «многовекторных» украинских политиков и бизнесменов девяностых – нулевых. Это уже потом, в десятые, подросло поколение «ручных болонок» Белого дома, а олдскулы знали себе цену и стремились продать себя подороже всем, кто может хорошо заплатить.

Так что неудивительно, что идущая в последние месяцы в киевских верхах волна шпиономании, всеобщей паранойи и зачистки всех подозреваемых в мало-мальской самостоятельности, в конце концов затронула и Смешко.

И вот уже мы видим штатную говнометчицу Наталку Мосийчук с «Плюсов» – мол, вот он, «главный крот» всея Украины! Экс-глава СБУ сотрудничал со «страной-агрессором», в расчете что Кремль назначит его «главным гауляйтером Украины», сиречь, военным президентом после ожидавшегося в Москве бегства нынешней клики из Киева при первых же залпах российских ВКС в конце февраля.

«Ему якобы инкриминируют госпредательство и говорят о том, что якобы он готовился стать президентом Украины после того, как Владимир Зеленский должен был бежать из страны», – сказала Мосийчук, а в разведке возглавляемой Кириллом Будановым ее не опровергли.

Озвучено это было не где-нибудь в курилке сплетников, а на всех каналах страны в эфире модерируемого в ручном режиме цензорами Банковой пропагандистского телемарафона. Так что в данном случае любые случайности исключены. Это была не самодеятельность хуторской хайпожорки, а спланированный на самом верху «слив» в расчете на зондаж реакции.

Тему подхватили падкие до дешевых сенсаций и жареных заголовков украинские «джинсовики» вроде «Обозревателя» Миши Бродского и совершенно точно работающего на Банковую политтехнолога-минусовщика Владимира Петрова с его ютуб-каналом «Исландия».

При этом наводило на определенные размышления сходство тезисов этих заказух с недавно вышедшим на Reuters расследовании «Как Россия раскинула агентурную сеть по Украине». По данным Reuters еще задолго до старта СВО Кремль якобы создал сеть секретной агентуры, чтобы расчистить себе путь и с минимальными усилиями захватить власть на Украине. Причем многие «кроты» были внедрены в украинский политикум гораздо глубже, чем подозревали «Избушка» и ее западные кураторы.

Среди тасуемой в западных и украинских медиа колоды предполанаемых «марионеток Кремля» кого только не было – от Азарова до Мураева, Медведчука, Януковича и даже натурализовавшегося в Израиле беглого главы Минэнерго Ставицкого. Но все это было, что называется, попаданием в молоко.

Реальность же была известна людям с Банковой уже в начале марта – очевидно, с подачи западных разведок, регулярно снабжающих киевскую верхушку секретной информацией.

Косвенно подтвердил это секретарь СНБО Алексей Данилов заявивший с месяц назад, что россияне, в случае захвата Украины, «планировали поставить во главе марионеточного правительства «людей в больших погонах».

«Я понимаю, кого они готовили на этот пост. Это не Янукович, не Мураев, не Царёв и не Медведчук. Единственное, что могу сказать, что это люди в погонах. В больших погонах», – сказал Данилов.

При этом фамилии обладателей этих «больших погон» Данилов тогда не назвал.

Зато их назвало близкое к группе олигарха Фирташа и запрещенное режимом Зеленского киевское интернет-издание «Страна»:

«В политических кругах и среди источников «Страны» в правоохранительных органах в последнее время обсуждается слух, что украинские следственные органы якобы расследует возможную причастность к «марионеточному правительству» экс-главы СБУ генерал-полковника Игоря Смешко. Также, по их данным, на возможную причастность к деятельности Смешко в интересах России якобы проверяют и известного журналиста Дмитрия Гордона, которого со Смешко связывают дружеские отношения, а также других лиц, которые тесно общались с экс-главой СБУ».

По поводу Дмитрия Гордона, как утверждает издание, украинские спецслужбы пока ничего особенного не нашли. Хотя согласитесь, глубоко внедренный агент с таким роскошным алиби как у него – это была бы настоящая находка. Как же – «личный враг Путина», о чем стараниями самого Гордона на Украине каждая собака знает.

«А вот по Смешко определённые зацепки есть. В распоряжении следствия имеются прослушки ряда лиц (но не самого Смешко), которые обсуждают, что Смешко был готов возглавить подконтрольное России «правительство» Украины, в случае, если Зеленский покинул бы Киев. Записей с голосом самого Смешко, который бы подтверждал эту информацию, нет. Но следствие продолжает активно разрабатывать данную версию», – пишет «Страна».

По большому счету во всех этих откровениях нет ничего такого, о чем нельзя было догадаться самостоятельно. Просто сейчас с запозданием и благодаря засветке зачищающих украинскую поляну западных спецслужб понемногу рассеивается туман и начинают вылезать детали того самого эпического первоначального плана Кремля, под который верстался начальный план военной операции. И многие казавшиеся неразрешимыми ребусы, как и вопросы «Почему?», находят свое объяснение.

А тем временем градус паранойи, взаимного недоверия и шпиономании в Киеве растет. А вместе с ним – и зачистка политического поля от всех, кто хотя бы на мизинец подозревается даже не в связях с Москвой, а даже в гипотетических возможностях таких связей.

В связи с чем элементарная логика подсказывает: выжить и не спалиться в таких условиях хороший агент может только полностью слившись со средой. И действительных российских агентов стоит искать не среди делающих пророссийские заявления, а среди тех, кто громче других рвет на груди вышиванку, признаваясь в любви к Неньке и пафоснее остальных поет гимн.