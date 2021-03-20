Как в Киеве защищали шпиона, собиравшего компромат на Зеленского в Крыму

20.03.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

С целью отбеливания арестованного ФСБ в Крыму украинского шпиона Владислава Есипенко в Киеве в пятницу была оперативно собрана пресс-конференция «правозащитников», «бывших узников Кремля» и супружницы задержанного. Организатором выступила американская «Радио Свобода», под крышей которой и засылался на полуострове обладатель двух паспортов (российского и украинского).

Ничего принципиального нового исполнители жалейки по Есипенко не исполнили. Арестованный ожидаемо оказался и хорош, и лицом пригож, и друг детей, и кормит белочек с рук, и вообще, «ФСБ его схватила ни за что», а лишь для того только, чтобы продемонстрировать погибающим в путах «изоленты» россиянам «украинскую угрозу накануне очередной годовщины аннексии».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Не стало откровением версия «правозатычницы» Ольги Скрипник, будто Есипенко на допросе развалился до задницы и «оговорил себя из-за применения пыток». Хайли лайкли.

Эту же версию усердно педалировала и супружница Есипенко Екатерина, утверждавшая, будто интервью её мужа-шпиона телеканалу «Крым 24» было постановочным:

«Было ощущение, что его именно нарядили для этого интервью. Это не та одежда, которую я ему передавала, когда узнала, что он в СИЗО. Он был красиво наряжен и посажен. Когда я смотрела видео, форма его тела была не пропорциональна. То есть под одеждой был то ли корсет, чтобы скрыть следы побоев, то ли что-то еще. Побои видны на видео этого так называемого интервью невооруженным глазом».

Как говорил в одном знаменитом фильме вор-рецидивист Горбатый, «баба – она сердцем видит».

Специально смотрел интервью с Есипенко, и лично у меня такого ощущения не было. Скажу больше: во время интервью подследственный и не был особенно весел (арест ещё никого не делал краше), но и подавленным, как после допроса с пристрастием, он тоже не выглядел. Отвечал бойко и даже, как я заметил для себя, старался отмазаться от некоторых пунктов обвинения, что плохо вяжется с «обработкой в застенках».

В частности, Есипенко старался создать у зрителей образ «невинно пострадавшего», ставшего на путь шпионажа токмо через охмурёж завербовавшего его куратора от СБУ Кравчука.

Улыбнул и ответ Есипенко на вопрос «А для чего вам понадобилась граната?»: «Для самозащиты от агрессивных людей». Надо думать, что, если бы в «бардачке» автомобиля Есипенко нашёлся наган, то исключительно для того, чтобы им орехи колоть.

На пресс-конференции Екатерина Есипенко исторгла множество жалоб: то она не узнала голос мужа по телефону, то муж отказался принять адвокатскую помощь от Курбединова, а согласился на государственного защитника Виолетту Синеглазову.

И даже тот факт, что Есипенко отказался обсуждать с женой детали уголовного дела, а сразу предупредил, что речь в телефонном разговоре пойдёт о бытовых вопросах, тоже вызвали негодование Екатерины.

Как можно понять, доводы «не узнала голос мужа» и «говорил исключительно на бытовые темы» являются нехитрыми манипуляциями, чтобы вызвать недовольство у зрителей, поскольку первое недоказуемо, а квалифицированную информацию об уголовном деле Есипенко супружница может получить у адвоката.

Следует признать, что отвод Курбединова является умным шагом подследственного, поскольку сей деятель специализируется на защите «хизбов» и других арестованных в Крыму экстремистов, и пока что никому из них его вмешательство особо не помогло.

Однако у заперекопных жалельщиков иное мнение, и часть их гнева обрушилась на представителя защиты Синеглазову, названную «адвокатом от ФСБ». Дескать, «она всегда представляет интересы следствия, а не человека, и её специально используют, чтобы склонить человека к подписанию признательных показаний, даже если он ничего не совершал».

Как показывает обширная практика уголовных дел против действий «патриотов Украины», пойманных с поличным в Крыму и на широких российских просторах, проукраинские адвокаты обычно утяжеляли приговоры своим клиентам, как будто их единственной целью было – сгноить подзащитных в тюрьме.

«Плохие адвокаты ФСБ» почему-то добивались детских сроков для своих подопечных, которые вскоре включались в «обменный фонд» и через некоторое время вылетали сизым голубем в «Цэевропу».

Крайне неуклюже Скрипник провела параллели между Есипенко и «прокремлёвскими журналистами», касаемо сбора фото- и видеоматериалов о крымских водохранилищах, людных мест и опроса крымчан.

Даже если на минутку представить, что Есипенко и в самом деле без злого умысла собирал в Крыму информацию, то даже на это он не имел право, как сотрудник запрещённых в России «Радио Свобода» и «Крым.Брехалий». А уж передача материалов куратору из украинской разведки (со слов самого Есипенко) – это уже повод для пристального внимания ФСБ.

Само появление Есипенко на полуострове накануне празднования воссоединения Крыма с Россией наводит на определённые подозрения. А уж найденное в его колымаге самодельное взрывное устройство их только усиливает.

Прочие «заступники», занимавшиеся антироссийской деятельностью в Крыму и поэтому испытавшие на себе действие российских законов, выступили слабо, стараясь примерить на себя «журналистскую судьбину» Есипенко.

Среди «заступников» выступил провокатор и меджлисовская шавка Семена, а также журнашлюшка Тарас Ибрагимов, коему российский суд запретил совать нос в Крым на протяжении 35 лет.

Их выступления сопровождались деланным возмущением: «Почему другим иностранным журналистам выдаются аккредитации российского МИД на работу в Крыму, а украинские журналисты вынуждены работать нелегально?».

Потому и выдаются, что приезжающие в Крым иностранные журналисты руководствуются этикой и стараются добросовестно разобраться в ситуации на полуострове, а не сочиняют тупые ужастики по заказу украинских властей.

Собственно, в ходе прессухи Тарас Ибрагимов не удержался, да и выплеснул порцию чернухи, лишний раз подтвердив, что в Крыму таким, как он, делать нечего:

«Чем больше мы с вами, коллеги, будем говорить и писать о Владиславе, тем больше шансов, что его там не замучают до смерти», – на голубом глазу заявил «потерпевший от произвола ФСБ» украинский журналист.

Однако участники пресс-конференции умолчали одну пикантную деталь, которую украинский шпион подтвердил в интервью после ареста – в Крыму, помимо прочего, американское «Радио Свобода» дало ему заказ собирать компромат о недвижимости Вовочки Зеленского в Ливадии.

Как известно, в 2013 году жена Зели приобрела в ливадийском жилом комплексе «Император» шикарный трёхкомнатный пентхаус с видами на море и горы, всего в 150 метрах от Ливадийского дворца.

От осведомлённых источников известно, что Зеленские лично в пентхаусе ни разу не появились, ремонта не делали, но через доверенных лиц регулярно вносят квартплату.

По словам Есипенко, сбор информации о ливадийской квартире Зеленского «был просто редакционным заданием». Зачем? Ни для кого не секрет, что в украинской власти вор сидит на воре и вором погоняет, причём Зеля в сравнении с любым представителем украинского олигархата выглядит достаточно бледно.

Тем не менее, американцы через «Радио Свобода» уже не первый год копают грязь на Зелю и его «благодетеля» Коломойского.

События марта, подстегнутые американскими санкциями против Коломойского, показывают, что США стараются подвигнуть Зелю на войну Коломойскому. Под «войной» подразумевается целый комплекс мероприятий: объявить «пидозру», открыть уголовное производство с посадкой и конфискацией по делу «Приватбанка».

«Кураторы» стремятся поплотнее насадить Зелю на кукан, чтобы тот не спетлял и не дал задний ход. В противном случае Зелю угрожают заменить на более покладистого имбецила Педалика Кличко. Типичная шахматная «вилка».

Для Зели конфликт с Коломойским чреват серьёзными политическими осложнениями, поскольку Беня дёргает за ниточки многих «слуг народа» и наверняка хранит в укромном месте обширное досье на месье.

Что касается американцев, то охота на Коломойского – это только часть обширной программы по установлению полного контроля над Украиной. Среди требований «стратегического партнёра» значатся такие весёлые пункты, как передача под внешнее управление судебной системы Украины, смена руководства силовиков и Кабмина по указке «Вашингтонского обкома» и многое другое.

Пентхаус в Ливадии относится к фактикам в мире галактик, но ведь Зеля вовремя не избавился под пиар шумиху от бесполезного актива на «оккупированной территории», продолжая из года в год исправно вносить деньги на его содержание. А это само по себе повод для обострения «патриотов Украины».

Зеленскому, конечно, не позавидуешь. Скоморох попал в яму, услужливо выкопанную для него Порошенко. Бросившись сладострастно обслуживать США в коленно-локтевой позе в надежде на кренделя небесные, Вовочка упустил из виду, что «кураторы» выжмут из него всё, чего им не удалось выжать из более искушённого в политике «папэрэдныка».

Сдав Коломойского, ему волей-неволей придётся сдать и последние атрибуты власти, окончательно превратившись в фикцию, в дурилку картонную.

А, сохранив лояльность Бене, Вовочка вступит в конфликт с администрацией Байдена, имеющей свои виды на будущее Украины, явно не совпадающие с планами украинского истеблишмента. А это также грозит режиму серьёзными потрясениями в разгар экономического кризиса, пандемии и обострения конфликта в Донбассе.

Утлое судёнышко Украины оказалось между Сциллой и Харибдой. Вот только рулевой Вовочка – унылый клоун на службе тридварасов, а вовсе не Одиссей Хитроумный…