19.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Китай, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Цензура
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«Как в Китае» – Зеленский вознамерился создать на Украине однопартийную систему

Новости УкраиныКиевское руководство, восхищённое положением дел в Китае, попытается выстроить на Украине такую же однопартийную...

Киевское руководство, восхищённое положением дел в Китае, попытается выстроить на Украине такую же однопартийную систему с абсолютным доминированием действующей власти.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь у нас будет рекоммунизация. Создадут Коммунистическую партию Украины, назовут её партией «Слуга народа», и у нас будет такая себе рекоммунизация.

Я думаю, что Арахамия или Корниенко, или даже Зеленский – искренне восхищаются Китаем. Только не Коммунистической партией, а однопартийным строем, командной вертикалью управления. Им нравится, как управляют в Китае, нравится порядок и безусловное доминирование власти. Им это нравится», – сказал он.

При этом, подчеркнул Руслан Бортник, украинскому руководству совершенно безразлично, какой идеологией прикрываться при сохранении власти.



«Хотя они очень далеки от коммунизма и вообще от любых идеологий. Эта партия «Слуга народа» за два года поменяла четыре идеологии. Начинали как либертарианцы, а заканчивают сейчас как социальные демократы и центристы», – резюмировал эксперт.

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