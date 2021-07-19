«Как в Китае» – Зеленский вознамерился создать на Украине однопартийную систему

«Как в Китае» – Зеленский вознамерился создать на Украине однопартийную системуНовости Украины
Киевское руководство, восхищённое положением дел в Китае, попытается выстроить на Украине такую же однопартийную систему с абсолютным доминированием действующей власти.
Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Теперь у нас будет рекоммунизация. Создадут Коммунистическую партию Украины, назовут её партией «Слуга народа», и у нас будет такая себе рекоммунизация.
Я думаю, что Арахамия или Корниенко, или даже Зеленский – искренне восхищаются Китаем. Только не Коммунистической партией, а однопартийным строем, командной вертикалью управления. Им нравится, как управляют в Китае, нравится порядок и безусловное доминирование власти. Им это нравится», – сказал он.
При этом, подчеркнул Руслан Бортник, украинскому руководству совершенно безразлично, какой идеологией прикрываться при сохранении власти.
«Хотя они очень далеки от коммунизма и вообще от любых идеологий. Эта партия «Слуга народа» за два года поменяла четыре идеологии. Начинали как либертарианцы, а заканчивают сейчас как социальные демократы и центристы», – резюмировал эксперт.
Спасибо!
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