«Как в Китае» – Зеленский вознамерился создать на Украине однопартийную систему

Киевское руководство, восхищённое положением дел в Китае, попытается выстроить на Украине такую же однопартийную систему с абсолютным доминированием действующей власти.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь у нас будет рекоммунизация. Создадут Коммунистическую партию Украины, назовут её партией «Слуга народа», и у нас будет такая себе рекоммунизация.

Я думаю, что Арахамия или Корниенко, или даже Зеленский – искренне восхищаются Китаем. Только не Коммунистической партией, а однопартийным строем, командной вертикалью управления. Им нравится, как управляют в Китае, нравится порядок и безусловное доминирование власти. Им это нравится», – сказал он.