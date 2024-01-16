Крушение фронта ВСУ и большое отступление остатков украинских войск будет означать победу России, которая сможет диктовать мир на своих условиях.

Об этом в эфире интернет-канала «Finance Critics» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас украинцы как бы цепляются ногтями за край обрыва, а русские сейчас продвигаются вперёд. Любой, кто думает, что русские сидят сложа руки, ошибается.

Этот бой в Авдеевке, который напоминает Бахмут на стероидах, я думаю, вот-вот закончится. Я не уверен, что после этого что-то ещё останется. Все украинцы, оставшиеся в армии, захотят отойти к Днепру, пересечь его, и убраться с дороги.

И дальше всё будет зависеть от русских. Что они хотят сделать, что они собираются требовать, с кем собираются разговаривать? Они определённо не обратят никакого внимания на то, что мы скажем», – сказал полковник.