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…«На нашего члена напали и пытались задушить. За что, спросите вы? За то, что в украинском городе попросил сменить русскую вывеску на украинскую!», — такой ор от общественной организации «Робимо вам нерви» (РВН) царит в одесских соцсетях.

Перед тем, как перейти к хорошему (хотя полуудушение — это полумера), напомню, о каких наци-гнидах идет речь.

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«Робимо вам нерви» (делаем вам нервы) — это зондеркоманда при институте нацпамяти, эксплуатирующая якобы «одесские мифы» и повадки тетей Сонь и дядей Яшей («Фима, не делай мине нервы»). Но только на мове.

Род деятельности: мовное стукачество, фиксация на видео русскоязычных граждан — от сотрудников магазинов до обычных прохожих, доносы в СБУ, обращения к нацистам по вызову, чтобы избивали русских, наклеивание на офисы «желтых звезд» с припиской «Здесь нарушают языковой закон», подслушивание под окнами — не звучат ли там русские песни, борьба с учителями, говорящими на переменах по-русски.

Два года нечисть терроризировала город, пока не нарвалась. Так, чуть-чуть.

«В одном из магазинов ТЦ «Афины» РВНщик увидел надпись «московской». Он сделал замечание продавцу, рассказав о требованиях закона. Продавец начал в грубой форме расспрашивать РВНщика, кто он такой и имеет ли удостоверение или полномочия делать такие замечания. Разговор сложился неконструктивный», — сообщает сторона пострадавшего, действительно не имеющая никаких документов, кроме Филькиной грамоты общественной организации.

Далее мовный стукачок, уже допекший продавца до белого каления (они всегда так делают), достал телефон, чтобы заснять выведенного на эмоции человека. Тот не позволил, и стукачок вызвал полицаев.

«Когда РВНщик захотел снять лицо продавца для дальнейшего следствия, тот набросился на него и начал душить. Охранник ТЦ оттащил продавца, но он снова попытался наброситься, держа в кулаке связку ключей. По прибытии полицейские сказали, что РВНщик сам спровоцировал продавца на драку тем, что начал снимать, а поскольку тот не имеет повреждений, он не может написать заявление», – сообщают мовнюки.

В общем, стукачам только и осталось, что сочинить жалобу в мовную рейхсканцелярию.

Но это не победа здравого смысла, конечно.

«Скоро к этому негодяю приеду в гости. Придется извиняться или закрывать магазин. А также магазин ждет куча проверок, ой не завидую», — пообещал нацист Ганул.

«Только общая и ежедневная работа поможет нам создать комфортную жизнь в украинской Одессе! Будьте бдительны и осторожны, не давайте посягать на свое право быть украинцем», — призвали недобитки из «Робимо вам нерви».

Однако и с сожалением констатировали:

«Эта ситуация в очередной раз показывает, что «русский мир» глубоко укоренился и изо всех сил хочет остаться в Украине».

Нет, он хочет, чтобы Украины вообще не было. В Одессе уж точно.