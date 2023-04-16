Как в Одессе испаскудили святые праздники: Опять облавы

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Всю Страстную неделю бесы, как могли, глумились над одесситами, сначала испаскудив 10 Апреля — День освобождения города от фашистских захватчиков — беспрецедентным количеством полицаев на улицах и проходами к памятным местам исключительно через рамки металлоискателя.

А затем уже и Пасху — храмы проверяли взрывотехническая и кинологическая службы на предмет наличия взрывоопасных предметов. А прихожанам то и дело грозили — никаких богослужений в ночное время и никакого организованного подъезда к монастырям, как это было в прежние годы.

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А патриоты на довольствии вовсю разгоняли повестку о том, что «святить яйца на Пасху ходит только недобитый совок» (хоть бы уже определились — какая ж в «кровавом совке» религия? Согласно их же многолетним декларациям). А чтобы морально давить на людей, обыскивая их пасхальные корзины и выискивая в них гранаты, к каждой церкви было приставлено минимум по трое полицейских.

В общем, узникам в очередной раз показали, что их место — опять под корягой, особенно в святые во всех смыслах дни. Но этого оказалось мало.

Для наглядности, чтобы держать город в страхе, гестапо отметило Страстную неделю очередной волной арестов «сепаров» и «шпионов». Причем чаще всего украинская пропаганда представляет задержанных маргиналами или сумасшедшими, делая акцент на том — мол, посмотрите, за какие копейки продались эти убожества.

Но тут же — другой коленкор! В руки нацистам попались по-настоящему ценные кадры, располагающие важной информацией, а вовсе не наивные граждане, забывшие стереть из памяти телефона ролик Монтян или опрометчиво постящие в соцсетях «бах!» и «бух!».

Для начала областная прокуратура отчиталась о разоблачении радиомеханика Одесского авиационного завода, одного из старейших предприятий авиационной промышленности, функционирующего еще с царских времен, а ныне занимающегося модернизацией, ремонтом и техническим обслуживанием авиатехники.

По данным следствия, «радиомеханик распространял в созданной им телеграм-группе, участники которой преимущественно россияне, информацию с указанием координат расположения на оборонном предприятии и рядом с ним подразделений ВСУ и их вооружения. Он также сливал данные о выполнении предприятием оборонных заказов».

И, видимо, хорошо сливал, потому что в базы авиазавода прилетает как раз регулярно и метко. Хотя сами силовики это отрицают и отлавливают за подобную информацию пользователей соцсетей.

Но вот что при этом сообщили в прокуратуре: «Вражеский информатор фиксировал последствия ракетных обстрелов Одессы и массированных атак дронами-камикадзе, и детализировал в собственной группе, какие именно объекты были повреждены, а какие уничтожены». То есть, все-таки, уничтожены, ДБ? А как же «пэрэмога»?

Но и это еще не все из геройских отчетов прокуратуры последних дней. Следователи заявили о передаче в суд дела «агента российской разведки», который (опять не «пэрэмога») оказался правоохранителем, работавшим в одном из районных отделений полиции.

«После начала полномасштабного вторжения он был завербован для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Он собирал разведданные о местах дислокации и передвижения военной техники подразделений ВСУ, обстановку в портах Одессы, Черноморска и железнодорожного сообщения».

Также говорится, что «для выполнения задач российских кураторов информатор приобрел три видеокамеры и т.н. фотоловушки, установленные вдоль железнодорожных путей в пригороде Одессы для фиксирования проезжающих грузовых поездов. Данные в реальном времени, которые фиксировали камеры, через мобильное приложение получали спецслужбы России».

Обоим мужчинам грозит пожизненное заключение.

Что интересно, когда по статьям а-ля «Измена Родине» (на Украине этот спектр широк) задерживают, например, чиновников, то речь, как правило, идет о банальном сведении счетов между держимордами — состоял в ОПЗЖ, подвинься, освободи кресло. Но радиомеханик и полицейский — это уже серьезно.

Это сразу хочется спросить, сколько еще таких, не раздавленных нацистским режимом и готовых его свалить?.. Что уже само по себе должно вгонять в ужас агонизирующую власть. Но от этого репрессии лишь усилятся.

Так что остается только догадываться, какие карательные меры будут предприняты 2 мая, в годовщину одного из самых страшных преступлений современности — массового сожжения людей в Доме профсоюзов. 9 лет с момента трагедии. 9 лет уничтожения вынужденных граждан Украины.