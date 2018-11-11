Как в Одессе приблудных погромщиков поймали

11.11.2018, Одесса, Игорь Плисюк

Таки да! Шеф одесской полиции генерал Головин браво отрапортовал почтеннейшей публике, что в нашем городе наконец-то совместными усилиями его орлов да СБУ отловили злостных ксенофобов, призывавших к преступлениям, предусмотренным статьей 161 УК Украины. То бишь — призывам к разжиганию межнациональной розни и всяческим действиям нехорошим, направленным против представителей иных наций, рас и религий.

И что же это значит, неужто задержаны и привлечены к ответственности главари или хотя бы рядовые активисты из числа неофашистских и национал-радикальных банд типа «Свободы», «Правого сектора» и прочих им подобных экстремистов, уж который год терроризирующих и город, и страну? Тех, кто огнем и кровью заживо сожженных и 2 мая 2014 в Одессе, и все эти годы и дни — по всей Украине, наглядно доказывали: пресловутая «революция достоинства» – типичный уголовно-фашистский переворот, а одна из его опор — неонацисты бандеровского толка? Нет, молодой человек, держите карман шире и не забудьте закатать губу!

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Всего-то наши доблестные защитники прав национальных и религиозных меньшинств поймали двух мелких пакостников, минувшим летом поганивших стены одесских домов антисемитскими призывами.

Что характерно, ими оказались граждане, имеющие к нашему городу весьма относительное отношение. Бывший и нынешний студенты одного из вузов, приехавшие сюда на учебу из другой области страны. Любопытно, что ни ВУЗ, ни место рождения этих ксенофобов не указываются в победной реляции. Почему? Да потому, что всем известно: в последние годы, еще со времен Ющенко, одесские высшие учебные заведения буквально «фаршируют» студентами из «национально правильных» областей, составляющих подавляющее большинство бюджетников. И очень многие из них – оседают здесь, получая вполне себе выгодные должности.

Проще говоря, идет уже не первый год и десятилетие ползучая украинизация многонационального и русскоязычного города. А «свидомые» студенты — становятся и основой всяческих неофашистских и националистических банд, безнаказанно орущих на своих факельных шествиях «патриотические» лозунги типа «москалей на ножи» и «геть жидив!», и — кадровым резервом для превращения когда-то вольного города империи в бандерштадт.

Достаточно проанализировать происхождение подавляющего большинства «активистов», чтобы убедиться в этом. Да, есть среди них и уроженцы Одессы, в семье не без урода, но основная масса этих шаек состоит из «приблуд», буквально навязанных Одессе всей политикой украинской правящей верхушки.

Но почему же таки свершилась некая пародия на справедливость? Да потому, что дело с антисемитскими надписями дошло аж до израильского кнессета, да и заокеанские патроны хунты не раз высказывали «озабоченность» ростом юдофобии на Украине. Вот и бросили им жалкую косточку в лице нечистой парочки. Впрочем, вовсе еще не факт, что завтра их не объявят «агентами Москвы», за русские кровавые гроши компрометирующих такую европейскую и толерантную до неприличия Украину. Ведь всем у нас известно и привычно: любые гнусные деяния подобного рода — это таки козни коварного «агрессора»!

Что же касается той самой 161 статьи — так если её применить по полной программе, то… большая часть украинской «элиты» начиная с главарей хунты и заканчивая местечковыми гауляйтерами да блокфюрерами просто обязаны оказаться на скамье подсудимых. И за разжигание межнациональной розни, и за аналогичные злодейства, направленные против прав верующих… Уверен, так оно и будет. Только не при этой власти!