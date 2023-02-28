Как в Одессе разоблачили «разветвленную агентурную сеть ФСБ» из одного человека

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Одессе продолжаются чистки «не так вставших». СБУ отчиталась о «нейтрализации разветвленной агентурной сети ФСБ, действовавшей в прифронтовых районах юга Украины и разведывающей места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса».

Сообщается, что шпионы корректировали ракетные удары по критической инфраструктуре региона и электроподстанциям.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Несмотря на то, что «разветвленная сеть» подразумевает большое количество шпионов, на выложенных СБУ фото мы видим только одного человека, хотя и с «безоговорочными доказательствами вины» — в данном случае чеканной картинкой с гербом СССР. И сразу вопрос: сделал бы так Штирлиц?

И все же, повторюсь, гораздо интереснее, что «разветвленную сеть» русских шпиков представляет только один агент.

По заверению СБУ, это «организатор агентурной группы, которым оказался местный житель, ассистент одного из депутатов так называемого крымского парламента Константина Мальчикова, завербованный кадровым сотрудником ФСБ Константином Шиловым». Вербовка, как следует из гестаповского отчета, произошла во время посещения задержанным Крыма.

«После 24 февраля 2022 года российский агент пытался выявить локации украинских предприятий в Одесской области, которые производят оборонную продукцию для нужд ВСУ… Предатель собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны и отчитывался о результатах вражеских воздушных атак на украинские объекты. Для сбора информации выходил на местность», – сообщи ли в СБУ

Но кто таков, чем занимался этот человек в миру? В гестапо рассказали — он был администратором популярного телеграм-канала «Типичная Одесса».

Собственно, начинал паблик с мирных тем, соответствующих названию — от типичных одесских анекдотов и рецептов, до исторических эссе и фото старого города.

Но с 24 февраля прошлого года стал глотком правды: если прилет, а власти скрывают этот факт, то на «Типичной Одессе» можно хотя бы почитать версии, если идет очередная облава военкомов, то ресурс публикует точки их дисклокации, если опять сутки нет света, а гауляйтер настаивает, что «это результат российской агрессии», то истинную причину тоже можно поискать на опальном сайте, давно ставшим властям костью в горле.

Фактически, его авторами выступают сами одесситы, ибо основан он сугубо на их письмах. Анонимных — время такое. То есть это целый город подразумевается под «агентурной сетью»?.. Впрочем, можно и так сказать.

Да, эта «нейтрализация шпионского кубла» не давала мне покоя, но эсбэушники все же раскрыли кое-какие карты по поводу остальных участников заговора против государства:

«Другим участником агентурной сети ФСБ оказался прокремлевский блогер Александр Синицын, с 2014 года скрывающийся от правосудия в российском городе Рязань. Ранее он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов России, среди которых — Russia today и медиа группа «РосБизнесКонсалтинг». В эфирах этих рупоров кремля он распространял фейки о внутриполитической ситуации в Украине и поддерживал захват Крыма. После выезда в Россию он создал пропагандистский Телеграм-канал «Типичная Одесса», где продолжил распространять деструктивный контент», – продолжают СБУшники.

Синицыну, правда, от его «разоблачения» ни холодно ни жарко — руки нацистов до Рязани все равно не дотянутся, а вот задержанному в Одессе блогеру вручили подозрение в «государственной измене, совершенной в условиях военного положения», и отправили в СИЗО.

А в качестве «вещдоков» и чтобы было, чем патриотов порадовать, приложили к своему отчету переписки одессита с «куратором». Из которых, к слову, не следует ничего такого, что можно было бы назвать изменой — диалог уровня «как дела?», обеспокоенность судьбой «принятого» (арестованного) товарища, упоминание ракет и ПВО…

Вы знаете — сейчас все переписки такие: выяснения, все ли живы, и вопросы о каждодневных арестах людей, знакомых и незнакомых. За что? Неоднократно повторял: например, за вопросы «как дела?» в личке от абонентов из России, или за герб СССР, как на эсбэушных фото. А тут еще и искрометные измышления — помощник крымского депутата, вербовка ФСБ, задания из Рязани…

Соответствует ли состряпанное в СБУ дело реальности? Быстро мы этого все равно не узнаем. Пока можно говорить лишь о двух очевидных фактах:

1. жизнь очередного одессита искалечена;

2. арест администратора самого популярного в Одессе ресурса — предупреждение и угроза всем одесситам, не смирившимся с украинской оккупацией: так будет с каждым.