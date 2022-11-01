Как в Одесском порту «случайно завалялся» боевой вертолет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Опять ситуация из серии «хоть стой, хоть падай». Вот смотрите – Одесский порт не сходит с передовиц из-за напряженной, мягко говоря, ситуации с «зерновым коридором».

Тут полный набор — и вопли украинской пропаганды о мировом голоде, который «провоцирует страна-агрессор», и заявления Минобороны РФ — такой ли уж гуманитарный этот коридор, если по нему свободно передвигаются вражеские морские дроны?..

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Казалось бы, при данной ситуации — если уж валать «Спасите-помогите, не блокируйте порт!» — то в нем все должно быть идеально с юридической точки зрения, и однозначно никакого криминала. Хотя бы для того, чтобы в случае прилетов, которых местные патриоты усиленно ждут после атаки на Севастополь, орать «Обидели юродивого, отняли копеечку!». Собственно, и летние прилеты по порту давно уже должны были отрезвить, ан нет — «не зламаєш козаченька».

Так, следователи Государственного бюро расследований (ГБР), как сами и сообщили, нашли в порту… «133 контейнера, скрытых от растаможки».

Вдумайтесь. 133! Начали проверку, и что накопали прямо сходу?

«Во время осмотра контейнера работники ГБР обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2. Он уже восемь месяцев войны мог выполнять боевые задания на фронте, но таможня не спешила с его оформлением», — говорится в заявлении ГБР.

И что удивительно, у вертолета отсутствует получатель, хозяин. Вот у этой штуковины, средняя цена которой составляет полтора миллиона долларов. Восемь месяцев стоит, ржавеет. В то время как школьников и покупателей на кассах супермаркетов просят скинуться на носки для ВСУ…

«Следственные действия продолжаются. Устанавливаются владельцы техники и обстоятельства перемещения вертолета. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не предприняли никаких шагов для своевременного растаможивания вертолета».

Гм, ну если они целыми вертолетами воруют — и это мы еще не знаем, что в остальных 132-х контейнерах! — то каким таким «скарбом» грузят зерновозы, «спасающие голодающих Ливии и Эфиопии», можно только догадываться.

«Вертолет изъят и решается вопрос о передаче его на нужды ВСУ, — отчитались в ГБР и уточнили. — Напомним, что Бюро в рамках расследования ранее задокументировало масштабные злоупотребления на Одесской таможне: уже зафиксирован ущерб государству на 300 млн. грн. и работа продолжается».

Одно только интересно — а эту проверку Государственного бюро расследований Украины тоже Путин, который во всем виноват, заказал?