«Как в первую чеченскую» – Шурыгин о молчании официоза по событиям в Балаклее

08.09.2022  23:57 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, Украина, Харьков
Новости Украины

Отсутствие комментариев официальных лиц по поводу происходящего вокруг Балаклеи является ошибкой, так как в условиях информационного вакуума российский обыватель будет искать информацию в украинских СМИ.

Об этом в эфире радио «КП» высказался военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отсутствие комментариев официальных лиц по поводу происходящего вокруг Балаклеи является ошибкой, так как в...

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«Сколько война должна занимать процентов в нашем информационном пространстве? Сегодня посмотрел четыре канала – война ушла на третий–четвертый эшелон новостей. По крайней мере, сегодня. Возможно, что-то изменится завтра – послезавтра. Идет мучительное нащупывание того, как вообще быть дальше со всей информационной повесткой.

Здесь нужно очень срочно проводить большое «совещание». Вытаскивать с фронта сейчас ребят, основных, кто на эту тему пишет, блогеров, тиктокеров – тех, у которых есть огромная армия подписчиков. Собирать их за одним столом, чтобы еще были представители Минобороны, государственного аппарата, и выстраивать какую-то коммуникацию.

Сейчас идет серьезный разброд и шатания. Людей, которые пишут, поскольку информации нет, все кормятся друг от друга, начинает подтряхивать. Любая новость становится новостью катастрофичной, переходящей в истеричность.

Идут тяжелейшие бои, наступление Украины под Изюмом и Балаклеей. Но мы же это все знаем только от трех – четырех человек, с точки зрения реальной картинки информации. А остальное-то все идет уже в головах. Там уже возникает все, что хочешь. Это начинает раздражать военных, которые уже кричат «Не мешайте нам воевать!», – выразил обеспокоенность аналитик.

Шурыгин подчеркнул, что нельзя позволить официальному Киеву перенять инициативу в новостной повестке.

«Это все начинает складываться в узел, который может для нас очень нехорошо закончиться, потому что это все начинает сползать в Первую чеченскую кампанию, когда общество было раздроблено, и никто не знал, что реально происходит на фронте, освещения нормального не было, попасть к боевикам было проще. В итоге, наше информационное пространство полностью определялось ичкерийцами.

Мы можем достучаться до того, что наше информационное пространство будет определяться украинцами. Не найдут (важных сведений о происходящем на линии разграничения – ред.) здесь – полезут туда», – предупредил он.

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