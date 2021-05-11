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11.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Криминал, Происшествия, Россия, терроризм
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Как вели себя учителя захваченной террористом казанской гимназии

В СМИ появились первые рассказы очевидцев сегодняшнего теракта в казанской школе, передает корреспондент «ПолитНавигатора»....

В СМИ появились первые рассказы очевидцев сегодняшнего теракта в казанской школе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Учитель русского языка Роман Львович рассказал, что происходило телеканалу «Татарстан-24»

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«Это было уже к концу второго урока, был уже десятый час, услышали резкий хлопок, похожий на взрыв, потом еще несколько, я перекрыл двери в класс, велел ребятам выйти из парт, сесть вдоль задней стены на корточки, не подходить к окнам, никуда не выглядывать и переждать», – вспоминает учитель.

Восьмиклассник Сергей рассказал «Медиазоне» свою историю.

«Все начали суетиться, говорить: “Закройте двери”. Где-то через минуту директор начал орать “Закрываем двери!”. Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали, типа… у нас в школе вот эти черти… Я со спины видел одного, как выводили. В 8-А классе семь человек, что ли, застрелил. И все. Мы через 10-15 минут вышли примерно. Не из окна, я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет. Потом к нам менты стали стучаться в двери: “Открывайте, это мы”. Ну мы открыли», – говорит мальчик.

Несколько детей выпрыгнули из окон, чтобы спастись. Еще одну группу спасатели вывели через окно по лестнице.

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