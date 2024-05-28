«Как вермахт в 43-м» – украинский эксперт рассказал, как ВС РФ очистят Харьков от ВСУ

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Российская армия может охватить Харьков, заставив ВСУ бежать из города, как это сделала Красная Армия в 1943-м году.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Золотарева, для этого России придется увеличить задействованную группировку войск, минимум, в два раза.

«Если создастся возможность, они попытаются охватить Харьков. Но 50-70 тысяч войск для этой задачи явно недостаточно. Поэтому стоит вопрос о переменной Х – что есть в загашнике у российского Генштаба, смогут ли они на это направление выделить еще 50-100 тысяч, а это минимум для того, чтобы просто попытаться охватить или с Сумской области перерезать путь в Харьков. Но даже военные эксперты гадают. Мы не будем гадать на кофейной гуще, но угроза существует. Поскольку не обязательно идти на штурм города, уже наступив на эти грабли в 22-м году, российская армия вряд ли будет пытаться штурмовать город в лоб, а вот охватить – это и было в 43-м году, когда после двух неудачных харьковских наступлений Красная Армия создала такую ситуацию, когда вермахт был вынужден отступить под угрозой окружения. Охват такого крупного мегаполиса – это вполне, но пока условий для этого нет», – считает Золотарев.