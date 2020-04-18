Как власовцы Прагу «освобождали»

18.04.2020, Прага, Александр Ростовцев

Всякий раз к очередной годовщине великой Победы в «свободной прессе», как российской, так и зарубежной, публикуется «обжигающая правда» о последнем сражении Великой Отечественной войны – освобождении Праги.

Согласно новейшей либеральной исторической политкорректности, «настоящими освободителями Праги» были власовцы из 1-й дивизии РОА «генерал-майора и казачьего атамана» Буняченко, а войска 1-го Украинского фронта Конева, войдя в уже освобождённую Прагу, будто бы «воспользовались удобным случаем и присвоили себе все лавры освободителей».

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Мерзавец О. Коларж, отдавший распоряжение на демонтаж памятника маршалу Коневу, уже заявил, что на месте монумента прославленного советского полководца и освободителя Чехословакии, будет установлен мемориал «настоящим освободителям Праги» – «героям РОА».

Любому здравомыслящему человеку понятно, что вся эта антисоветская возня имеет целью профанацию подвига советских солдат и льёт воду на мельницу любителей власовщины, обожающих рассуждать, будто Великая Отечественная война была «второй гражданской», а власовцы «обманывая Гитлера, воевали с коммунистами и фашистами за Единую и Неделимую Россию».

Чтобы расставить все точки над «i», постараемся разобраться, где в истории с освобождением Праги – правда, а где вымысел.

Видимо, начать надо с краткой справки о том, что собой представляла 1-я дивизия РОА Буняченко.

К огромному огорчению всех сторонников версии, будто на стороне гитлеровцев «воевал миллион русских и советских людей», следует заметить, что 1-я дивизия РОА числом 15 тысяч рыл, по сути, и была вся «армия» предателя генерала Власова.

Это туземное военное соединение было сформировано немцами в ноябре 1944 года в окрестностях города Ульм, когда немцам надоело держать Власова за дурака и они готовы были бросить в бой кого угодно, что и стало причиной их согласия на организацию «русского добровольческого соединения» в составе германских вооружённых сил.

власовцы среди повстанцев во время пражского восстания

В состав первой и единственной дивизии РОА были слиты полицаи-самооборонцы, доведённые до скотского состояния в гитлеровских концлагерях и готовые воевать за кусок хлеба со своими соотечественниками военнопленные, каратели из «ост-батальонов» и наиболее лояльные «хиви» – чернорабочие из числа угнанных на каторжные работы в Германию и военнопленных советских граждан.

Костяком 1-й дивизии РОА стали ошмётки РОНА (Русской освободительной народной армии) Каминского, разогнанные после подавления варшавского восстания за изнасилования и грабежи гражданских немцев, запертых в Варшаве.

И, поскольку Каминского немцы «выгнали из гестапо за жестокость», помазав ему лоб зелёнкой, командиром дивизии был назначен бездарный полковник Буняченко, скатившийся в РККА с должности начштаба корпуса до командира бригады и дезертировавший к немцам в конце 1942 года, не дожидаясь трибунала за неоправданные потери личного состава.

Под чутким руководством Буняченко, которого Власов только что повысил в звании до «генерал-майора», весь этот сброд 8 марта 1945 года выдвинулся из Мюзингена к месту своего будущего первого боя – Франкфурту-на-Одере.

Уже на месте, после долгих споров Буняченко с командующим германской 9-й армии генералом Буссе, лелеявшего надежду использовать власовцев в качестве расходного материала для сбережения жизней «истинных арийцев», «комдив» 1-й дивизии РОА собрал своих командиров и заявил о выходе из подчинения немцев. После чего отозвал полки дивизии из боя, заранее предупредив об этом Буссе.

Поделать с этим немцы ничего не могли, поскольку им, испытывавшим тяжкие удары советского наступления, меньше всего хотелось одновременно вести войнушку с несогласными идти на убой власовцами.

В конце концов, дивизию Буняченко немцы снабдили харчами и вывели в тыл аж на 100 км западнее линии фронта – поправлять пошатнувшийся моральный дух.

власовцы среди пражан, 7 мая 1945 года

С этого момента и началась славная эпопея «выравнивания фронта» «героями РОА», возжелавшими добраться до англо-американских союзников СССР, чтобы сдаться им в сытый и безопасный плен, по пути раскурочивая немецкие тыловые склады.

Так, потихоньку-полегоньку, власовцы во главе с Буняченко домчались до Дрездена, где в это время находилась ставка командующего германской группой армий «Центр» фельдмаршала Шёрнера.

Шёрнер договорился с Буняченко, что он закроет глаза на предыдущие шалости его подопечных, замнёт скандал с вышестоящим командованием, которое уже было готово отдать приказ на уничтожение не желавших умирать за немцев «борцов с большевизмом». Взамен «орлы» генерала Власова должны немножечко повоевать, прикрыв спину отступающим немцам. Переговоры велись через посыльных, поскольку лично встречаться с Шёрнером Буняченко было ссыкотно.

Выцыганив у Шёрнера продовольствия и вооружения для «эффективного сдерживания большевистского нашествия», власовцы лёгким галопом добежали до реки Эльбы, где были остановлены немецким заградотрядом у заранее заминированного моста. Заградотряду было приказано стрелять в любых военных, пытающихся прорваться без приказа на западный берег Эльбы, особенно во власовцев.

баррикады в Праге

Тогда Буняченко прибег прямо-таки к обезьяньей хитрости, взывая к чувству тевтонского гуманизма, умоляя пропустить на западный берег «хотя бы медсанбат с ранеными». Поразительно, но немцы медсанбат пропустили, а затем с разинутыми от изумления варежками следили, как вслед за медсанбатом на другой берег устремилась и вся дивизия РОА.

Однако драпать до бесконечности и столько же испытывать терпение немцев «герои РОА» не могли, тем более, что по приказу Шёрнера вокруг них стали концентрироваться выводимые из боёв, разбитые, а оттого очень лютые, части и соединения СС.

Тем не менее, Буняченко, за очередное обещание повоевать, договорился с офицером связи Шёрнера о получении довольствия и бензина «несгибаемыми борцам с большевизмом», а получив их, стремительно рванул на юг, в Чехословакию, где Западный и Восточный фронты смыкались медленнее всего, в надежде безболезненно проскочить ещё дальше на запад.

власовцы в Праге, 7 мая 1945 года

Через два дня «беспримерного похода» РОА цель была достигнута.

Чтобы повлиять на Буняченко и его подчинённых, в Чехословакию Шёрнер прилетел, прихватив с собой Власова. Ситуация сложилась пикантная. Раздавить дважды предавших мразей Шёрнер не мог – не хватало сил, да и перспектива разборок с власовцами на радость наступающей на пятки Красной Армии, ему совсем не улыбалась.

С другой стороны, на все эти фокусы с оприходованием тыловых складов уклоняющихся от боёв власовцами, не могли спокойно смотреть немецкие фронтовые части, что угрожало полным разбродом и крахом еле державшегося фронта.

Понимая это, Буняченко с Власовым пожелали Шёрнеру большого личного счастья и двинулись на Прагу, по пути сбывая чехам оружие за еду и поношенную гражданскую одёжу, преследуемые пинками обиженных немцев.

К тому моменту, как дивизия РОА достигла Праги, американцы находились в 70 км западнее, в районе города Пльзень, однако по договору в Прагу они зайти не могли. Войскам маршала Конева осталось пройти с боями к Праге 150 км. За несколько дней до этого пал Берлин.

Пражское восстание, 5 мая 1945 года

Видя такое дело, 5 мая 1945 года в Праге началось восстание. Истомившиеся на производстве чехи, всю войну добросовестно снабжавшие гитлеровцев боеприпасами, винтовками, локомотивами, самоходками «Хетцер», узлами для бомбардировщиков и другой полезной матчастью, внезапно решили стать героями и воспылали жаждой мести.

Трудно сказать, что стало причиной этого восстания. Никакой особой необходимости в нем не было. Судя по всему, вожди повстанцев хотели освободить Прагу без помощи Красной Армии, чтобы затем заявить о себе, как о самостоятельной силе, с которой следует считаться.

Чехи были слабо вооружены и не имели опыта городских боёв с умелым и жестоким противником. Тем не менее, начали чехи рьяно. За считанные часы улицы Праги были перекрыты сотнями баррикад, а в нескончаемый поток немцев, продвигающихся в сторону американцев, стреляли из всех окон и подворотен.

Уже на следующий день после начала восстания стало ясно, что пражане с восстанием поторопились и оно обречено на поражение. Пражское радио надрывно призывало солдат маршала Конева как можно скорее прийти на помощь братскому народу.

Немцы уходят на запад через Прагу, май 1945 года

По приказу Шёрнера в город были введены обозлённые эсэсовцы, танки и артиллерия, чтобы пробить досадную пробку, мешающую отходу отступающих немецких войск на запад.

И вот тут в дело вступили «герои РОА», увидевшие в возникшей ситуации шанс отличиться и предстать перед американцами не только борцами с большевизмом, но и «борцами с нацистами».

7 мая части дивизии Буняченко вошли в Прагу и очень быстро заняли несколько районов города, использовав замешательство немцев, не ждавших нападения от людей в форме вермахта.

Но вскоре власовцам пришлось испытать на себе всю ненависть Шёрнера и до крайности обозлённых немецких солдат. Впервые власовцам пришлось драться всерьёз, но уже не ради улучшения кармы, а за собственные шкуры.

Власовская «поддержка восстания» продолжалась всего несколько часов, в ходе которой, дивизия Буняченко потеряла около 1000 человек убитыми и один танк, после чего бросили Прагу на произвол судьбы, продолжив «выравнивать фронт».

Историки сходятся во мнении, что в кратковременные бои с немцами в Праге власовцы ввязались только потому, что они не знали о соглашении между советской и американской сторонами, что Прагу будут освобождать войска маршала Конева. Буняченко с Власовым были свято уверены, что Прагу вот-вот освободят находящиеся поблизости американцы.

немцы в Праге, май 1945 года

Вскоре остатки дивизии РОА вышли к американцам, которые встретили «борцов с большевизмом и нацизмом» довольно хмуро и неприветливо, передав их советским властям, а штаб РОА с Власовым и Буняченко – органам СМЕРШ. Их позорная смерть в петле стала достойным завершением «карьеры».

9 мая 1945 года в Прагу вступили войска маршала Конева, за два дня перемоловшие 50 тысяч засевших в городе гитлеровских солдат и несколько сотен единиц бронетехники. Вместе с советскими солдатами в Пражской операции были задействованы 1-й Чехословацкий армейский корпус, 2-я армия и 1-й танковый корпус Войска Польского и даже – внимание! – две румынские армии – 1-я и 4-я. Причём, численность румынских частей суммарно превышала чешские и польские.

В заключение заметим, что на пражском кладбище сохранился аляповатый памятник на могиле 187 власовцев, включая «генералов» Боярского и Шапошникова, расстрелянных самими чехами. Согласитесь, с освободителями так не поступают.

могила расстрелянных чехами власовцев на пражском кладбище

Так за что чехи собираются ставить памятник власовцам в Праге? За шкурное желание заслужить комфортный плен у американцев и быстрое бегство из гибнущего города? Или, всё же, из желания побольнее уязвить Россию, в которой героизм ценится намного выше и достаётся неизмеримо дороже?