Как во времена Зурабова на Украине: Интеграции с Белоруссией нет, но банкеты по расписанию

02.07.2020, Москва, Елена Острякова

Несмотря на то, что подписание документов об интеграции России и Белоруссии, приуроченное к 20-летию Союзного государства, в конце прошлого года было сорвано, посольство РФ в Минске с размахом организовало банкет, пригласив на него более тысячи человек.

Об этом в интервью ТАСС с удовольствием вспомнил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас до ковида была тяга проведению мероприятий, на которые приходили сотни и сотни людей. 20-летие союзного договора в декабре ушедшего года мы отмечали, когда гостями посольства было 1170 человек. Мы не могли вместиться в посольство (громадное здание). Мы достраивали павильоны, пристраивая их к зданию посольства. С учетом того, что это было перед Новым годом, там была резиденция Деда Мороза. Нам сказали, что это были лучшие Дед Мороз и Снегурочка Белоруссии», – похвастался Мезенцев.

Напомним, что праздничный фейерверк, устроенный российским посольством, был таким мощным, что некоторые белорусские СМИ сначала по ошибке сообщали о пожаре.

Ситуация вновь заставляет проводить параллели с событиями на Украине, где во времена работы Михаила Зурабова организовывались «посольские вечера» в пятизвездочных отелях Киева. Правда, впоследствии выяснилось, что спонсором банкетов выступал друг Зурабова – будущий украинский президент Петр Порошенко, а гостями, привезенными из Москвы, были представители либеральной тусовки.

В конце 2019 года Александр Лукашенко дважды отказался подписывать дорожные карты по интеграции двух государств, предусматривавшие введение наднациональных органов управления, общей налоговой системы, конвертационного центра и даже общей валюты.