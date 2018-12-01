Как во время войны с Японией: Предатели желают поражения России

01.12.2018, Москва, Владимир Гладков

В российской правящей элите немало предателей, желающих в нынешнем противостоянии с Западом поражения своей стране. Нечто подобное наблюдалось во времена русско-японской войны в начале XX века.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы же отлично понимаете, что ситуация очень аналогичная событиям времен Русско-японской войны, когда значительная часть элиты фактически открыто хотела поражения, содействовала этому поражению и надеялась, что в результате этого поражения добьется своих политических целей», – пояснил Стрелков.