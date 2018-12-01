Как во время войны с Японией: Предатели желают поражения России
В российской правящей элите немало предателей, желающих в нынешнем противостоянии с Западом поражения своей стране. Нечто подобное наблюдалось во времена русско-японской войны в начале XX века.
Такое мнение в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Вы же отлично понимаете, что ситуация очень аналогичная событиям времен Русско-японской войны, когда значительная часть элиты фактически открыто хотела поражения, содействовала этому поражению и надеялась, что в результате этого поражения добьется своих политических целей», – пояснил Стрелков.
Метки: Игорь Стрелков
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.