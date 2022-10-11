Как военные эксперты оценивают результативность ударов по Украине?

Новости Украины

Удары российской армии по объектам украинской военной, энергетической и транспортной инфраструктуры обретают системные черты. Но для того, чтобы результат был наиболее эффективным и имел последствия на фронте, нужно продолжить эту работу в ближайшем будущем.

Об этом «ПолитНавигатору» заявили российские эксперты.

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По мнению капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, несмотря на то, что за вчера и сегодня было повреждено и выведено из строя немало объектов на Украине, эти удары все еще носят демонстративный характер.

«Оценка однозначно позитивная, это только можно приветствовать… Мы видим, что за вчерашними последовали сегодняшние удары. Сказать, что они будут ежедневными, – сложно. Хотелось бы отметить следующее – как мне представляется, симптоматичным будет, если удары будут наноситься непосредственно по центрам принятия решений, а не рядом с ним, как вчера на улице Владимирской у здания СБУ. Вместе с тем, не было ни одного удара ни по одному мосту, ни по хабам, на которых осуществляется перегрузка техники, независимо от того, в каком районе Украины. Не было нанесено ударов по другим жизненно важным объектам, которые бы парализовали систему управления, систему энергообеспечения, выработки, принятия и реализации решений. Это демонстрационные удары. В этом смысле, конечно, это оценивается весьма позитивно, это радует, возвращает в наш социум доверие к тому, что происходит, и начинает развеивать определение «странной» войны. Дай Бог, чтобы то, что делается в течение полутора суток, имело продолжение, причем шло по нарастающей и без всяких перерывов», – заявил Горбачев.

По мнению главы центрального исполкома организации «Офицеры России» Александра Михайлова, российская армия сейчас бьет по тылам украинских вооруженных формирований, что не менее важно, чем продвижение на фронте:

«Все, что произошло за последние двое суток, – это неотвратимая реальность, которая должна очень серьезно подорвать боеспособность украинской армии. А украинская армия складывается из двух частей – это фронт и тыл. На сегодняшний день мы ударили по тылу, что не менее важно, чем поражение украинской армии в зоне соприкосновения, потому что тыл формирует все остальное – формирует боевой дух армии, тип вооружений, технику, поддержку и все остальное. Удары по тылу – это очень серьезно, потому что самое главное – разрушить систему управления войсками, исключить возможность ремонта боевой техники, исключить возможность поступления новой техники в зону боевых действий. А без электричества, как мы знаем, ничего реально не сделаешь. Поэтому удар был нанесен по энергосистеме, и я думаю, что за этим последуют другие удары по узловым станциям, дабы не пропускать эшелоны с иностранным вооружением в зону боевых действий».

Председатель президиума этой же организации, Герой России Сергей Липовой подчеркивает, что нынешние удары усиливают панику киевского режима и показывает неготовность Запада повышать ставки в конфликте:

«Эти действия являются следствием допущенного теракта, который произошел на Крымском мосту. Все эти удары направлены на уничтожение инфраструктуры двойного назначения, на уничтожение военной инфраструктуры и в целом, носят предупредительный характер для киевского режима… Два дня показали, что киевский режим находится в состоянии паники, он пытается достучаться до своих друзей в НАТО, в Западной Европе, но друзьям сейчас не до Украины, точно так же, как и Америке. Интерес к Украине с каждым днем и неделей становится все меньше и меньше. Закончится все тем, что Украина останется один на один со своими многочисленными проблемами, которые она сама себе создала».