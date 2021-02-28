Как война в Карабахе позволит Путину вернуть Армению и Украину

28.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Война в Карабахе и уклонение армян от призыва в армию для участия в боевых действиях могут стать наглядным примером ошибочности отделения от России как минимум части постсоветских республик в 1991 году.

Об этом в эфире интернет-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил либеральный российский политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какова концепция армянского государства? Если армянского государства не будет вовсе, армяне снова растворятся в диаспоры, это качественно отличается от того, что есть сейчас? С точки зрения отношения диаспоры к «Родине» – как всегда её пафосно называли, ничем не отличается, потому что никто не приехал защищать Армению в решающий момент. Более того, армяне саботировали призыв в армию во время войны, также выяснилось, что это «не их» война.

Это имеет отношение ко всему постсоветскому миру, на чём и собирается играть Путин, который всё чаще и чаще будет ставить вопрос: «Не являются ли все постсоветские государства, или часть из них – случайными образованиями, которые не могут оправдать своё существование и сформулировать цель?» – сказал Белковский.

По его мнению, по таким же соображениям может быть поставлен вопрос о дееспособности Киргизии и Украины.

«К примеру, у Киргизии есть цель? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, с учётом того, как часто в Киргизии меняется власть революционным путём, и каково экономическое положение этой страны. Но всё равно нужно прийти на поклон в Москву и получить очередную порцию денег, и потом дожить до очередной революции.

Ещё недавно, мне казалось, что перед Украиной эти вопросы никогда не станут, но по мере паралича и бездействия правящих элит, мне кажется, что этот вопрос всё более и более актуализируется», – заключил Белковский.