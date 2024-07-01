«Как восстановят – так и снова жахнем» – полковник Трухан о декоммунизации энергетики Украины

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Систематика погружения Украины в блэкаут заключается в том, чтобы после ракетных ударов украинской энергетической инфраструктуре давать время поработать в аварийном режиме, деградировать, давать восстанавливать, чтобы потом нанести новое поражение.

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас начнёт сыпаться. У них уже идут отключения энергии, идёт деградация сетей. Помимо того, что выбита нагрузка, начнутся отключения, аварии, начнут гореть распределительные подстанции, начнут вылетать бытовые сети. Сейчас они начнут ремонтировать это всё. Повреждённое восстанавливать надо? Надо. Надо им дать время, чтобы они позанимались этим онанизмом. Привезут, поставят, купят – и туда прилетит «Искандер» проверить эту работу. Как только восстановят, опять что-то прилетит. …Сеть под аварийной нагрузкой держать, возможно, более опасно, потому что она повылетает на куче участков. Которые останутся целыми, если ты уничтожишь непосредственно генераторы. Думаю, то, что нужно нам уничтожать, мы уничтожили», – сказал Трухан.

«Украинская энергетическая система создавалась при СССР с многократным запасом прочности. Как я понимаю, наши сейчас выбивают критические узлы. Выбивают, дают им поработать в аварийке, дают деградировать, дают попытаться восстановиться. Потому что тот же высокий трансформатор – их не так-то много в мире производится. Сейчас надо смотреть, что они будут делать. Вот, Прибалтика сейчас поснимает, им привезёт советские. Как привезёт – так и ё..нем. В чём проблема?», – добавил военный запаса.