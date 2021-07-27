Кондуктор в Мариуполе нецензурно выгоняла украинских военных

27.07.2021, Мариуполь, Игорь Шаповалов

Новости Украины

В одном из городских автобусов Мариуполя кондуктор отказалась бесплатно перевозить украинских военных, участвующих в карательной операции против республик Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский военнослужащий Сергей Гнездилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня один из моих побратимов, который с 15 года защищает Украину, приехал в часть невесёлым. – Сепары, – говорит. – Везде сепары», – пересказывает Гнездилов слова «побратима».

Как оказалось, в одном из мариупольских автобусов группа всушников хотела проехать бесплатно – по «корочкам» участников боевых действий, однако нарвались на недовольную кондукторшу.

«Как вы заеб*ли, почему не на БТР-ах, пересядьте на троллейбус», – возмутилась женщина.

При этом никто из пассажиров автобуса не вступился за боевиков.

«Я, обычно, говорю что всех по еб*лу, и в воздухе провисает тишина. Но женщина продолжила визжать про «убийц, Донбасс и свободу», – нервно продолжает рассказ Гнездилов.

Националист подчеркнул, что такие, как эта кондуктор, должны работать в ДНР, а не «занимать рабочие места на Украине».

«Я не хочу тихо-мирного освобождения этой дамы, которая неоднократно поносила и продолжает поносить военных Украины. Я хочу, чтобы эту ситуацию прокомментировал мэр города, председатель транспортной комиссии. Я требую, чтобы была проведена воспитательная беседа со всеми работниками городского транспорта. Не будет лишним извиниться перед человеком, который прошел много, и много потерял, пока она мечтала о свободном от украинцев Донбассе. В противном случае военным придется обороняться и защищать своих побратимов», – пригрозил радикал и опубликовал фотографию кондукторши, выгонявшей солдат.