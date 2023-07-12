Как вывести бандеровскую кибер-армию на чистую воду

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Недавний пранк с динозавром американской политики Генри Киссинджером, где тот разоткровенничался, что считает Украину исполнителем теракта на «Северных потоках» – вызвал новые споры. Дипломат Василий Небензя в Совбезе ООН дал понять, что Кремль украинский след по-прежнему воспринимает скептически. А вот экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв, напротив, согласен с Киссинджером: «я склоняюсь к тому, что Северные потоки взорвали не Соединённые Штаты – информация об этом поступает по большому количеству каналов».

Так или иначе, но это – повод напомнить об ещё одной угрозе, исходящей от украинской «обезьяны с гранатой». Минобороны Украины занимается не только терактами, но и диверсиями в информационной сфере. Киевом было официально объявлено о создании «IT-войск». Желающие даже могут найти соответствующее сообщество, где «украинские кибервойска» почти ежедневно отчитываются об осуществлённых взломах и пакостях.

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Один из последних случаев – вмешательство в работу российских провайдеров, что вызвало неполадки в системах операторов мобильной связи, Альфа-банка, «Сбера», «Лукойла» и т.п.

Учитывая склонность укров к терроризму, доказанную целой серией заказных убийств и бомбежек жилых кварталов, можно только догадываться, куда шаловливые украинские хакеры направят свои усилия в дальнейшем. А, поскольку через Интернет обеспечивается связь важнейших сфер – от транспорта до электростанций – украинские IT-войска превращаются в угрозу всему человечеству.

И противостоять этой угрозе в одиночку не смогут даже бизнес-гиганты. Да и, как правило, коммерческие структуры обеспечивают защиту лишь при наличии для себя выгоды (или угрозы ее потерять). А вот государство обязано и заинтересовано обеспечить безопасность всех граждан и организаций на своей территории.

Другое дело, что в мире, конечно, помимо бандеровских кибер-войск есть немало опасных хакерских группировок. Кибератаки – это пандемия XXI века, справиться с которой одному государству невозможно. И тут России стоило бы выступить инициатором создания новой структуры, которая бы объединяла все страны для противодействия кибератакам.

А ежели какое государство откажется присоединиться под надуманным предлогом – ну что ж, так и проявятся истинные кукловоды и украинской IT-армии, и прочих преступных группировок.