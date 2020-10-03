Как выжить в нищете? Мастер-класс от украинцев

03.10.2020, Донецк

Когда падают рейтинги какой-либо телепередачи, её снимают с эфира, или же телезрители попросту переключаются на другой канал. Жителям Украины повезло меньше: они не могут выключить политическое шоу «слуг» народа, рейтинги которого провалились. Весь происходящий сегодня в «незалежной» бедлам – это реалити, к которому привело президентство Зеленского.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Алексей Муратов, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика».

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…Чуть больше года назад украинцы еще питали хоть малейшие иллюзии насчет того, что с приходом Зе жизнь в их стране наладится. Но «народный» президент велел своему покорному народу потуже затянуть пояса и ждать лучшего, которое впереди.

Жизнь простых граждан Украины превратилась в трагикомедию. Людям из небольших городов и сёл в буквальном смысле приходится вести ежедневную борьбу за выживание. Нужно каким-то образом умудриться прокормить семью, выучить детей, оплатить растущую как на дрожжах коммуналку. И всё это за копеечную зарплату. Инфляция в «незалежной» привела к росту цен практически на все категории товаров и услуг.

Только за последнюю неделю в «европейской» стране на 30 процентов подорожал сахар, на 50 процентов – подсолнечное масло и на 25 процентов – пшеница. По прогнозам пекарей народу стоит подготовиться к очередному взвинчиванию цен на хлеб.

К слову, стоимость главного продукта на Украине даже сейчас в несколько раз выше, чем в Донецкой Народной Республике. Возможно, в «жовто-блакитной» продается хлеб со вкусом «незалежности», – только этот компонент может объяснить космические ценники.

Усугубил ситуацию на Украине социально-экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Порядка трех миллионов украинцев лишились работы. Такое же число граждан столкнулись со скрытой безработицей, когда их отправляли в отпуск за свой счет или попросту сокращали зарплату.

Но самое страшное ожидает население «неньки» в обозримом будущем. Украинская статистика ежесуточных заболеваний COVID-19 приближается к пяти тысячам, а это значит, что на горизонте – очередное усиление карантинных мер и новая волна увольнений.

Что делают украинские политики, чтобы поддержать людей? Обклеивают города предвыборными плакатами и «из каждого утюга» заливают о «покращеннях».

Почти 35 процентов граждан Украины, которых власть словно шарик для пин-понга перебросила за черту бедности, считают, что ответственность за социально-экономическую ситуацию лежит на Зеленском.

Немудрено, что на фоне происходящего на Украине Марлезонского балета стремительно упал рейтинг «слуги» народа. Каждый второй украинец не верит своему «честному» президенту. Уровень доверия населения к Верховной Раде и государственному аппарату еще ниже – порядка 22 процентов.

Это сухие цифры, за которыми кроется море слёз нищих украинцев, которым опостылела жизнь в европейской державе.