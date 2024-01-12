Как взрослые. Хорватия обзавелась собственным министром-извращенцем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал манеру новоутвержденного министра экономики страны Дамира Хабияна позировать в соцсетях в одних плавках.

По словам хорватского президента, Хабиян – гомосексуалист, и он не видит в этом ничего зазорного.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», хорватского президента попросили прокомментировать многочисленные фотографии нового министра экономики и устойчивого развития Дамира Хабияна в одних узких плавках на личной странице в запрещенной в России социальной сети instagram

«Хорошо, Хабиян – гей…. Это вопросы личных интимных пристрастий, личных предпочтений, того, гей кто-то или нет. Хабиян – гей. Он не человек в футляре, он живет полноценной жизнью», – сказал Миланович.

Парламент Хорватии утвердил кандидатуру Дамира Хабияна на посту министра экономики в конце декабря вместо Давора Филиповича. Последний был отправлен в отставку по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств и коррупции. Кандидатуру Хабияна поддержали 77 депутатов Хорватского сабора из 151-го, 35 проголосовали против и один воздержался. Против его кандидатуры выдвигались следующие аргументы, что он никогда не занимался экономикой и является «несерьезным человеком».

Что характерно, ранее будущий министр возглавлял отделение крупнейшей националистической партии Хорватский демократический союз (HDZ) в городе Вараджин.