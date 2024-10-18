Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский и его правительство в отчаянии из-за неготовности Запада включить Украину в НАТО, утверждает британское издание The Telegraph.

Источники издания сообщают, что западные союзники «прохладно отнеслись» к плану победы, а ряд официальных лиц и вовсе назвал его «списком пожеланий» об увеличении военной помощи, а не глубоким стратегическим ходом, который приведет к поражению Кремля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Издание утверждает, что президент США Джо Байден не поддержал план Зеленского, когда тот представил его ему в прошлом месяце, а Марк Рютте , новый генеральный секретарь НАТО, заявил, что у него все еще есть сомнения.

Аналогичное сообщение поступило от официальных лиц ЕС.

«Это все, чего можно ожидать. План был представлен лидерам только сегодня утром, и большая его часть имеет очень мало общего с ЕС», — сообщил The Telegraph источник в Брюсселе.

Издание отмечает, что от отчаяния Киев даже прибегнул к ядерному шантажу, что вряд ли оценят по достоинству западные союзники Украины.

«После распада Советского Союза в 1991 году Украина унаследовала третий по величине в мире ядерный арсенал, оценивавшийся в несколько тысяч ядерных боеголовок, однако в качестве жеста доброй воли Украина отказалась от него три года спустя. Хотя Россия пригрозила запустить ядерную ракету по Украине, это первый случай, когда г-н Зеленский обсуждает создание подобных возможностей.Он заявил, что Украина совершила ошибку, отказавшись от своих ядерных ракет в 1994 году после получения гарантий безопасности от России, Великобритании и США. Эту точку зрения разделяет большинство украинцев», – говорится в публикации.

«Кто отказался от ядерного оружия? Только Украина. Кто сегодня воюет? Украина. Или Украина будет иметь ядерное оружие, которое будет служить защитой, или она должна быть частью какого-то альянса. Кроме НАТО, мы не знаем такого эффективного альянса», — цитирует издание спич Зеленского на вчерашнем заседании в Брюсселе, куда он приехал, чтобы добиться поддержки своего «победного плана» по разгрому России. Украинские чиновники заявили, что линия фронта становится все более шаткой, и умоляли Запад о срочной помощи.

Излание напоминает, что Казахстан и Беларусь также отказались от ядерного оружия, доставшегося им в наследство после распада Советского Союза.

«Источники на Украине согласились, что, хотя в украинских заявлениях присутствует элемент позерства и балансирования на грани войны, к ним все равно следует относиться серьезно, ведь на Украине действуют четыре атомные электростанции», – отмечается в материале.

Источник в сфере безопасности на Украине сообщил The Telegraph, что господин Зеленский и его правительство в отчаянии.

«Есть понимание, что к странам с ядерным оружием относятся по-разному», — сказал источник. «Это экзистенциальный конфликт для Украины, чего люди на Западе, похоже, до сих пор не понимают».

Однако многие аналитики утверждают, что даже если бы у Украины была ядерная ракета, она вряд ли могла бы стать сдерживающим фактором.Вместо этого Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по изучению разоружения, заявил, что наличие у Украины ядерного оружия лишь увеличит опасность ядерной войны:

«Как ядерная Украина могла бы сдержать ядерную Россию?» — спросил он. «Как ядерное оружие помогло бы Украине в Крыму? На востоке Украины? Это не волшебная палочка, как думают люди».

Анкит Панда из Фонда Карнеги за международный мир, базирующегося в Вашингтоне аналитического центра, так же считает, что разговоры г-на Зеленского о ядерном оружии не станут «выигрышной стратегией» в «переговорах с НАТО в будущем».