Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-министр обороны, ныне секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров сломал ручку во время проходивших вчера в Швейцарии переговоров с США относительно нового «мирного плана» из 28 пунктов.

Подобное случилось с Виктором Януковичем – тот от волнения сломал ручку на пресс-конференции в Ростове-на-Дону вскоре после бегства с Украины в 2014 году.

Украинская пропаганда уверяет, будто Умеров так переживал, отстаивая интересы Киева.

«Первый раунд переговоров украинской и американской делегаций прошел довольно напряженно. Украине приходится отстаивать каждый принципиальный для нас пункт. И это дается нелегко», – пишет тг-канал Insider UA, входящий в сетку, обслуживающую офис диктатора Зеленского.

Депутат Марьяна Безуглая такой интерпретации пропагандистов не верит, напоминая, что Умеров – фигурант коррупционного скандала – «пленок Миндича».

«Еще одна попытка героизировать того, кто превратил Минобороны в хаос с «решением отдельных вопросов»… Если и сломал, то по другим причинам волноваться. Наблюдаем, что будет на этой неделе», – написала Безуглая.

Переговоры проходили в далеко не благоприятной для Киева атмосфере, утверждает израильский журналист, обозреватель американского издания Axios Барак Равид.

«Два источника, осведомленных о ходе переговоров, сообщили, что оптимистичные заявления Рубио и Ермака прозвучали через несколько часов после напряженной встречи в воскресенье утром. Во время встречи американская сторона обвинила украинцев в утечке негативной информации о плане в американскую прессу. По словам источника, украинцы согласились опубликовать позитивное заявление одного из своих переговорщиков, чтобы прояснить ситуацию. Позже в тот же день украинская сторона представила встречное предложение с просьбой внести изменения в план Трампа, сообщил источник, осведомленный о ходе переговоров. Источник сообщил, что США выразили готовность внести некоторые изменения на основе украинского встречного предложения», – написал Равид в своем микроблоге.

Действительно, после переговоров возглавляющий украинскую делегацию глава Зе-офиса и фигурант «пленок Миндича» под кличкой «Али-Баба» Андрей Ермак отчитался, что встреча в Женеве «была продуктивной», стороны достигли «очень хорошего прогресса», и скоро пройдет следующий раунд переговоров.

Что касается обвинений в «сливе» конфиденциальных подробностей, то первым опубликовал детально расписанный по пунктам план депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов) – он представляет конкурирующую с Зе-бандой группировку порошенковцев.