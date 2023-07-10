Как забривают на улицах Киева, или О чем молчат в очередях

Начнем с очередей. Вообще-то в них, конечно, говорят (вернее, шушукаются) много и часто. О чем свидетельствуют и местные паблики, и наши респонденты.

Какие темы? Чаще всего, естественно, ценовые. То бишь самые болезненные для населения, большинство которого еле выдерживает прессинг перманентного удорожания, со средней зарплатой в 14 000 грн (380 долл.) и пенсией в 2300 грн (62 долл.)

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Итак, очередь в супермаркете «Сильпо».

Женщины. Первая:

«Ура, подешевели яйца! Вчера на продовольственной ярмарке я взяла марку «Большие желтяки» по 45 гривен вместо 50 за десяток. А тут в магазине все такое дорогое, яйца по 52. На целых 7 гривен больше. Может, для кого это и ерунда, но не для меня, с моей крохотной пенсией…»

Вторая:

«Это удивительно, потому что на ярмарках все гораздо дороже, чем в магазинах, хотя должно быть наоборот. Мясо там вообще по 400, а тут я вырезку взяла по 300 за кило. И гречка там дороже : 80 гривен вместо 60…»

Третья:

«Ну здесь пока дешевле, потому что это такой закон мерчендайзинга. Сначала завлекут нас скидками, а потом накрутят вдвое. Они своего не упустят».

(Слово «ОНИ» было произнесено с такой интонацией, что под ним явно подразумевались не только торговцы, но и вся поганая власть, доведшая народ до нищеты и продолжающая его грабить).

Все втроем:

«Ага, ага! И коммуналка в полтора-два раза подорожала! Как же выживать-то?»

Тут подключается, не в силах больше сдерживаться, четвертая пожилая женщина из очереди:

«А вы помните, песня была такая: «Так будьте здоровы, живите богато, насколько позволит вам ваша зарплата. А если зарплата вам жить не позволит, тогда не живите, никто не неволит!»

Вся четверка вздыхает и прекращает разговор, грозящий превратиться в прямую критику властей. Здесь только еще добавим, что вся беседа велась на ломаной укрмове, звучащей ныне повсеместно. Неизвестно, сколько в этом свидомом рвении укропатриотизма, а сколько боязни быть заподозренным в симпатиях к «стране-агрессору». Но, скорее всего, последней все-таки больше.

«Тем не менее, судя по всему, народ потихоньку начинает прозревать, – комментирует данную сценку наша давняя знакомая, русская киевлянка Эльвира, которая ее и наблюдала. – Только до окончательного дозревания еще ох как далеко…»

Особенно удорожание затронуло море- и рыбопродукты. Этому есть объяснение: ведь большинство из них ранее завозилось из России. Скажем, черная и красная икра, крабы и так далее достигли планки в ценовом росте в 500%. И то не факт, что они нормального качества, ведь большинство из них продается еще из старых запасов. Когда товарооборот с Россией составлял почти 50% от общего объема украинской внешней торговли, против чего долго скакали и, наконец, наскакали майданные евромечтатели…

Вслед за российской рыбой вздорожала и украинская. Карпы и караси, коих на просторах незалежной должно быть в изобилии, теперь вскочили в цене с 80 до 250 грн за кило. Почему? Вероятнее всего, по той простой причине, что когда некие товары из одного ряда (в данном случае – рыбного) дорожают, то и вся остальная рядная номенклатура подтягивается за ними. Оправданием для накручивания послужили объяснения властей о сложностях ловли и сельхоздеятельности на заминированных пространствах и проч.

Вот какими впечатлениями на эту тему поделился с «ПолитНавигатором» еще один наш давний респондент, киевлянин Мыкола, называющий себя «экспертом по обороту алкоголя»:

«Несколько недель в Киеве жара. А в эту пору, как вы знаете, тянет на холодное пивко с рыбкой. Вот и решили мы с моим приятелем отовариться в супермаркете АТБ в нашем Дарницком районе. Смотрим на прилавок в рыбном отделе – написано «вибла». На госмове типа. Мы спрашиваем: «Что, натуральная астраханская вобла?» Отвечают: «Да». Мы попросили дать в руки, посмотреть. Действительно, вобла. Только дубовая, как в мультфильме про волка. Мы: «А откуда ж вы ее взяли, если война?» Ответ: «А она уже два года лежит, мы контрабандой не занимаемся». И знаете, какая цена? 370 гривен (10 долларов) за 100 граммов! Нормальный ход? Плюс к тому, что бутылка пива уже стоит вдвое против того, что было еще пару месяцев назад…»

И теперь вновь вернемся к очередям. Точнее сказать, к молчанию в них, что было заявлено в самом начале нашего материала. О чем же они молчат? Или, стиснув зубы, злобно сопят и бормочут что-то гневное, боясь выплеснуть на публику?

А вот о чем. Свидетельствует тот же Мыкола, который, увы, без воблы, но с пивом пошел на кассу. (Подобное нередко происходит и в других магазинах – от торговых сетей до захудалых одиночных гендэлыков).

В зале пять кассовых автоматов, на всех работают кассиры, но очереди растянулись практически на всю длину торгового помещения, в узких проходах между стеллажами и холодильниками. Такого не бывало давно, с советских времен. Но тогда народ выстраивался за дефицитами, а кассирши считали на костяшках счетов, а не на компьютерах.

Так в чем же дело? И отчего громадяне в очередях, всегда куда-то спешащие, молча стоят и пыхтят по полчаса и более, не смея выплеснуть накопившееся недовольство?

А дело вот в чем. В магазинах, как и в других общественных местах, приоритет отдается воякам из ВСУ. И в этом случае «герои» с полным осознанием собственной вседозволенности оккупировали все пять платежных пунктов.

«Они внезапно заявились, человек десять, и сразу же пристроились впереди очередей. Ждали, пока их побратимы наберут полные тележки всего подряд, – рассказывает Мыкола. – И потом начали оплачивать – надменно так, с таким видом, что мы, мол, на вас на всех плевать хотели. В смысле, на остальных посетителей. Мы же, мол, ваши защитники, так что терпите.

Понимаете, в очереди старики стоят, старухи, еле свои корзинки держат, а эти бугаи молодые эдак неторопливо мешками сигареты себе набирают по спискам, чуть ли не поплевывая свысока… Мы с дружком мнемся, ему на работу уже надо, опаздывает с обеда, смотрю – он уже закипает. Сопит, матюгается себе под нос. Я ему шепчу: «Тихо, тихо, не вздумай!»

Боюсь, чтобы он не взорвался – ведь нас бы растерзать могли за скандал с этими «героями». И в СБУ забрать, да что угодно. Вот мы и стояли и терпели их хамство. И я чувствовал: вся очередь тоже крайне недовольна, но молчала – из страха, скорее всего».

Впрочем, Мыкола для упомянутых вояк все-таки нашел оправдание. Он считает, что они имеют право на первоочередность, потому что их внаглую гребут на фронт. Гребут где придется, не считаясь с их правами. Притом что сам Зеленский четыре раза уклонялся от мобилизации.

Да, гребут, так оно и есть. После недавнего решения Киевской военной администрации о всеобщей мобилизации в одном отдельно взятом районе – Оболонском – там в разы возросла опасность незаконного задержания мужчин и вручения повесток на бойню. Местные паблики пестрят многочисленными сообщениями об этом.

Свидетелем такого захвата стал еще один наш знакомый, русский физик Андрей. Он видел, как четверо здоровенных мужиков набросились на молодого парня, стали тащить его в машину, а когда тот принялся кричать и звать на помощь, объяснили очевидцам, что это наркоман и они везут его в наркологическое отделение. Хотя сбежавшиеся люди, его соседи, утверждали, что это нормальный парень, и ничего подобного за ним не водилось никогда.

«Оказывается, это новая такая мулька у военкоматчиков – для публики, чтобы «не возникала», обвинять человека в чем угодно, а потом увозить на бойню, – говорит Андрей. – Таких случаев по Киеву уже немало, в соцсетях то и дело читаешь».