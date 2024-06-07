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Запад умалчивает, что высадка союзников в Нормандии, годовщину которой отмечали накануне, максимально оттягивалась англосаксами в надежде ослабить Советский Союз.

Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отказ от приглашения России на это мероприятие 6 июля только показал, насколько частичной, неполной и короткой может быть историческая память. Я должен напомнить вам, что именно благодаря Советскому Союзу и Красной Армии, благодаря успехам на восточном фронте в 1944-м году эта высадка состоялась. Именно Советский Союз допустил эту высадку, потому что в принципе, в 1944-м году судьба третьего рейха была предрешена. В июле 1944-го года Красная Армия уже находилась в Польше, освобождая эту страну. В принципе все было ясно, американцы решили высадиться немедленно, чтобы русские не освободили Париж, как это было в 1814-м году», – сказал дипломат.

«Никогда нельзя недооценивать вклад наших союзников в общую победу, но также не следует недооценивать или даже презирать решающий вклад нашей страны в общую победу над нацизмом. Я должен напомнить вам, что именно благодаря Советскому Союзу и соглашению между Сталиным и Шарлем де Голлем Франция заняла свое место среди держав-победительниц нацизма», – заявил Макогонов.