Как Запад отрывает Молдавию от Русского мира: Сравните с Украиной

11.04.2019, Кишинев, Владимир Букарский

Запад и его агенты влияния прочно обосновались в Молдавии сразу же после развала Советского Союза. Надо сказать, что прозападные и особенно прорумынские настроения были сильны в научно-академических кругах Молдавии ещё в советские времена, но будущие историки-русофобы предпочитали до поры до времени защищать свои диссертации по научному коммунизму, истории КПСС и организации колхозного движения в республике, попутно пользуясь всеми причитающимися благами.

В независимой Молдавии сложилась такая же ситуация, как и во многих других постсоветских странах: большинство населения ориентировано на общее пространство с Россией и хранит память об общем прошлом, однако «элита» ориентирована на Запад.

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В 90-е годы, когда Россия была слаба и никак не могла помочь дружественным силам в Молдавии, в страну хлынул поток западных «филантропов», пальму первенства среди которых прочно держал Джордж Сорос.

На деньги его фонда печатались монографии и школьные учебники, выплачивались зарплаты и стипендии в высшей школе, раздавались гранты, издавались СМИ. Активность проявляли западные посольства. Даже сегодня фактически все молдавские журналисты, за малым исключением, сидят на западных грантах.

Активное проникновение западных НПО в Молдавия продолжилось и в годы 8-летнего правления коммунистов во главе с Владимиром Ворониным, пришедших к власти под пророссийскими лозунгами.

Идеолог Воронина, марксист троцкистско-грамшистского толка Марк Ткачук создал Высшую антропологическую школу, которую финансировал немецкий Фонд Эберта. Нужно ли удивляться, что именно в годы правления коммунистов Молдавия интенсивно сближалась с ЕС и НАТО? Евроинтеграция была объявлена стратегическим курсом страны. Молдавский МИД был официально переименован в «МИДЕИ» – «министерство иностранных дел и европейской интеграции».

Однако Запад не оценил европейской прыти Воронина и его коммуно-олигархического окружения. С Ворониным поступили так же, как ранее поступили с Шеварднадзе и Кучмой, а позднее с Януковичем. После ряда шагов по восстановлению отношений с Россией Запад при помощи своей клиентуры организовал в Молдавии цветную революцию, закончившуюся разгромом президентского дворца и парламента.

Началось всё после парламентских выборов 5 апреля 2009 года, на которых правящая Партия коммунистов одержала победу. Целый ряд прозападных НПО, финансируемых из-за рубежа и входящих в Гражданскую коалицию «Выборы-2009», поставила под сомнение корректность и свободу голосования. Это и подстегнуло насильственные протесты, организаторы которых также напрямую связаны с Западом: фонд «Сорос-Молдова», организация Hyde Park (финансируемый одной из программ Госдепартамента США) и скандально известная ещё в России журналистка Наталья Морарь (в прошлом координатор проектов в «Открытом обществе» под руководством Михаила Ходорковского, затем корреспондент ультралиберальной газеты «Новое время», впоследствии депортированная из России). После переворота 7 апреля 2009 года многие представители прозападных НПО вошли во власть, стали советниками глав правительства, министрами, послами в США и ООН.

На сегодня финансируемые Западом НПО осуществляют деятельность в Молдавии по следующим направлениям:

Во-первых, борьба на историческом поле. Как мы отметили выше, подавляющее большинство молдавских историков настроены прозападно и прочно сидят на западных грантах. Впрочем, некоторые из них проявляют особую активность. В частности, Серджиу Мустяцэ, в прошлом научный сотрудник Мэрилендского, Калифорнийского и Стэнфордского университетов в США. Под его руководством проводятся научные конференции, издаются монографии и сборники. В 2011 году при поддержке Фонда Сороса он издаёт сборник под названием «Без срока давности: расследование преступлений коммунизма в Европе». В 2012 году плодом такого труда стала конференция «Бухарестский мирный договор 1812 года: 200 лет аннексии Бессарабии Российской Империей». Сегодня Серджиу Мустяцэ является постоянным экспертом молдавской редакции Радио «Свобода», финансируемого Конгрессом США. В последнем своём интервью радиостанции, посвящённой годовщине смерти Сталина, он сетует, что «преступления коммунистического режима до сих пор не осуждены в Молдавии».

Во-вторых, это антироссийская деятельность и борьба с так называемой «российской пропагандой». В Молдавии в 2018 году был принят закон, запрещающий трансляцию российских новостных, информационно-аналитических и военных программ. Важную роль в лоббировании этого закона сыграли представители прозападных НПО: Петр Маковей (Ассоциация независимой прессы, входящей во Всемирную газетную ассоциацию – WAN-IFRA) и Ион Тыбырцэ (Институт в поддержку развития и социальных инициатив «IDIS Viitorul», активно поддерживаемый посольством США и Фондом Сороса).

Третье направление – это борьба с руководством Приднестровья и российским присутствием в этом регионе. Прозападные НПО занимаются приднестровским проектом ещё с 90-х годов. На сегодня наиболее активную роль на приднестровском направлении играет ассоциация «Promo-Lex», занимающееся «продвижением демократии и прав человека». Эта ассоциация регулярно публикует доклады о «нарушении прав человека в этом контролируемом Россией регионе Молдавии». Среди доноров «Promo-Lex» на официальном сайте этой организации значатся посольство США в Молдавии, посольство Норвегии в Румынии, Национальный фонд за демократию (NED), Ассоциация американских адвокатов, Институт «Открытое общество» и т.д.

Четвёртое направление – это продвижение идей унионизма и объединения с Румынией. Этим на территории Молдавии занимается министерство по делам румынских соотечественников в правительстве Румынии. Оно поддерживает практически все организации и СМИ унионистского толка на территории Молдавии (порталы Deschide.md, Timpul.md, радиостанцию «Vocea Basarabiei» («Голос Бессарабии») и другие.

Пятое направление – это атака на дружественные России силы в Молдавии, в первую очередь Президента Республики Молдова Игоря Додона и Партию социалистов. Регулярными атаками на президента Игоря Додона занимаются практически все молдавские СМИ. Особую активность проявляют перечисленные выше унионистские СМИ, финансируемые из Румынии, а также телеканал TV8, на котором ведёт своё ежедневное ток-шоу упомянутая выше Наталья Морарь. Постоянной гостьей у неё на программе является её бывшая работодательница из Москвы Евгения Альбац. Также связаны с западными грантами и другие ведущие этого канала – Андрей Попов и Игорь Боцан (руководитель Ассоциации за демократию участия – ADEPT, финансируемую Фондом Сороса), которые в своей авторской программе также активно критикуют Игоря Додона.

Шестое направление – это разрушение традиционных ценностей молдавского народа. Это поле деятельности включает в себя пропаганду сексуальных извращений и борьбу с Русской Православной Церковью. Лоббированием деятельности ЛГБТ в Молдавии занимается организация «Genderdoc-M». Среди традиционных мероприятий этой организации – ежегодный фестиваль «Радуга над Днестром», который завершается гей-парадом в Кишинёве, проходящим на фоне бурных протестов православной общественности. Традиционно в этих гей-парадах принимают участие вышеупомянутая Наталья Морарь и многие другие стипендиаты Джорджа Сороса, а также послы США и западных стран.

Активным лоббистом гей-парадов в Молдове выступает русскоязычный сайт Newsmaker.md, финансируемый правительством США, агентством USAID, Фондом «Открытое общество», Национальным фондом за демократию и другими структурами. На этом же и ряде других медиаресурсов, финансируемых Западом, критикуются представители Православной Церкви, занимающие непримиримую позицию к содомитам, в частности, епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. В прошлом году Newsmaker.md обрушился с критикой на Всемирный Конгресс Семей, прошедший в Кишинёве под эгидой Президента Игоря Додона.

И наконец, последнее, седьмое направление связано с поддержкой определённых политических сил в Молдавии. В ходе последних выборов такими силами были избирательный блок «АКУМ» и ряд партий румыно-унионистской ориентации. Но здесь прозападных грантополучателей постигла явная неудача: АКУМ по итогам выборов получил в Парламенте всего 26 мандатов из 101, а все унионистские партии – ни одного депутатского мандата. Молдавское общество, в котором сильны православные традиции, пока оказалось оголтелым западникам не по зубам.