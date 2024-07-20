За всю историю своего существования топ-менеджеры BlackRock, Vanguard, State Street одной рукой держали за горло экономику всего мира, а другой развязывали конфликты в разных частях света.

Запад не только вливает в Украину миллиарды долларов, но и вытягивает последние ресурсы, и забирает последние гектары земли через оффшорные компании, рассказывает в авторской колонке Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

В чужих руках на Украине — 4.2 миллиона гектаров земли, больше 3 из них разделены между десятью западными компаниями, такими как люксембургская Kernel Holding S.A. (582 тыс. га), кипрская MHP S.E. (360 тыс. га) и американская NCH Capital (300 тыс. га). Погрязшая в долгах Украина под давлением МВФ и ЕБРР сняла двадцатилетний мораторий на продажу земли иностранным частным и юридическим лицам в обмен на кредиты в миллиарды долларов.

Под видом инвестиций западные компании скупают украинские активы. BlackRock и JPMorgan собираются скупить украинскую инфраструктуру, предприятия и энергосистемы на сумму 15 миллиардов долларов США в течение двух лет. А с 2025 года Украине придётся возвращать по 500 миллионов долларов США каждый год. Западные компании массово скупают производственные цепи и энергетическую инфраструктуру Украины: Philip Morris (9% компании владеет BlackRock,6% компании — Vanguard, 4% — State Street) объявила о строительстве нового комплекса по производству табачных изделий во Львовской области стоимостью 30 млн долларов, а General Electric (8% компании владеет Vanguard, 7% компании — BlackRock) подписала соглашение о совместной реализации энергетических проектов с правительством Украины, включающий в себя перестройку и восстановление энергетической системы Украины и установку систем STATCOM.

Но прибыль Запада не только в восстановлении Украины, но и в её разрушении. CFO Lockheed Martin, компании, поставляющей HIMARS, ATACMS и MLRS, заявил, что инвесторов ждут «десятки миллиардов долларов». Raytheon, поставляющие системы спутникового наведения, связи, а также ракеты Stinger, TOW, Tomahawk, HARM, и снаряды для систем ПРО Patriot, выиграли тендер на очередную поставку ракет для Пентагона, на этот раз — в размере 1.2 миллиардов долларов США. General Dynamics пришлось открывать новый завод, чтобы повысить темпы производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Об этих и других фактах читайте по ссылке в материале «Как BlackRock приватизировала Украину».