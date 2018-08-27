Как запел Карасёв на украинском ТВ

27.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Украина не сможет полностью разорвать связи с Россией, стопроцентная независимость невозможна. Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

«Нет абсолютной независимости. Что такое независимость? Это правильно отстроенная, сформированная зависимость, когда она тебе не во вред», – сказал украинский эксперт.

«Постройте её так, чтобы она работала на экономику, на людей, на армию, на обороноспособность. Вот это и есть подлинная независимость. Все эти политические мантры либо от незрелости политиков, либо от того, что политики считают нас дураками, когда они говорят, что можно всё разорвать, и нечего ездить в Россию, давайте будем ездить в Европу», – добавил Карасев.

По словам политолога, Украина никогда не сможет стать полностью независимой от России хотя бы из-за географического положения.

«У нас 2600 км – общая граница. Мы независимые или нет? Мы не можем быть полностью независимыми от России. Мы не можем эту территорию забрать, перенести. Мы, Украина, занимаем такое место. Россия – наш сущностный сосед. Я не говорю дружественный, тем более – братский народ, но сущностный сосед. Надо научиться строить свою независимость или зависимость от России, потому что мы и зависимые тоже будем. Ведь русскоязычные регионы прилегают, надо чтобы эта зависимость не шла на вред нашей независимости», – считает Карасёв.