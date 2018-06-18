Политнавигатор - Новости России и Украины
18.06.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Украина, Экономика коллапса

Как запели в Киеве: Украине предлагают вести антиевропейскую политику


Украина ведет себя абсурдно, закладывая в приоритеты внешней политики членство в ЕС, хотя не имеет такой перспективы. Об этом министр иностранных дел при президенте Януковиче Леонид Кожара заявил в эфире телеканала NewsOne.

«В условиях, когда Украина не имеет перспектив членства, наша внешняя политика в определенной мере должна быть антиевропейской. Прежде всего – в секторе экономики. Если, к примеру, ЕС идет по пути пространства равных пошлин для всех, уничтожения зон приоритетного развития, мы наоборот, должны это использовать. Если ЕС сейчас убирает все оффшоры, мы, наоборот, должны их открывать. Чего там не хватает, мы должны предоставить все эти услуги, чтобы капитал перетекал оттуда сюда», – сказал Кожара.

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По его данным,  с 2013 года Украина утратила половину внешней торговли – по 40-60 млрд долларов ежегодно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большинство денег утрачено потому, что у нас есть Соглашение об ассоциации с ЕС. Мы играем по европейским правилам, не будучи членами самого мощного экономического объединения в мире. Украина не просто выполняла, а перевыполняла требования Запада. Нас никто этого не заставлял делать», – сказал Кожара.

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