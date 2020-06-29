Как Зеленский российских либералов обманул

29.06.2020

Писатель и публицист Платон Беседин – в авторской колонке для «ПолитНавигатора» о том, чем и почему так любят обманываться российские «либералы»

Президент Украины – дрянная профессия. Наворовать, конечно, можно на сто лет вперёд, но репутация сгорит, точно газета «Бандеровский вестник» в костре надежд и амбиций. Люди приходят на украинское президентство, словно на эшафот, а предварительно, точно заговорённые, превращаются для народа в антихристов.

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На сколь мощной волне народной любви (не всей, правда, Украины) приходил к власти Ющенко – его возненавидели через полгода и отправили на пасеку. Янукович реально был крепким хозяйственником (пусть сейчас это и звучит как мем), а стал «пандой», которую геть. Порошенко выиграл выборы с блестящим показателем, дураком никогда не являлся, но мутировал в провинциального, не слишком талантливого диктатора. Хлопчики отправили в изгнание.

Теперь вот Зеленский. Хм. Идёт по уже проторенным дорожкам. Их AC/DC окрестили шоссе в ад. Он ведь был реально любим народом, этот Зеленский. Над его шутками смеялись. Его передачу смотрели. Фильмы его пользовались успехом. А первый сезон «Слуги народа» – это я про сериал – понравился даже мне.

И где это всё теперь? В кого мутировал Зеленский? Ради чего потерял главное? Его, как наркомана, подсадили на страх и самолюбование. Очень опасная, гадкая и эффективная смесь. С одной стороны, тебе рассказывают, что кругом враги, а, с другой, ты, Володя, президент и тебя все любят. Ну-ну.

Меж тем рейтинг Зеленского рухнул, словно форвард, подкошенный костоломом-защитником. И обвиняют Владимира Александровича ровно в том же, в чём обвиняли его предшественника. Откуда финансирование, а? (Забавно, кстати, когда вскрылось, что на нужды партии «Слуга народа» миллион гривен пожертвовала продавщица колгот). Что со свободой слова? Куда землю распродаёшь? Почему войну в Донбассе не останавливаешь? И далее в том же духе.

Зеленский сейчас ровно там же, где недавно был Порошенко. Место это вонючее и тёмное. От талантливого юмориста и эффективного продюсера не осталось ничего. Нарисовался маленький нервный пижон, который вот-вот станет диктатором-неудачником. Украинская власть сломала Зеленского.

И вот что любопытно. Вы помните, сколько од звучало Владимиру Александровичу со стороны тех, кого принято называть российскими либералами? И молодой, и успешный, и порядочный, и бойкий, и, и, и… Классный, в общем! Светлоликие россияне наперебой вещали, что вот такого президента, такого лидера не хватает и России. Посмотрите на Украину, говорили они, вот там-то стартанули долгожданные преобразования, сейчас заживут по-новому…

А всё вышло по-старому – и местами даже хуже. Потому что дело не в президенте, а в системе, сформированной совокупностью причин. Но мы сейчас не об этом. Не о безнадёжности украинского политического процесса. Мы сейчас о том, что таким же безнадёжным и тлетворным хотят сделать российский политический процесс условные наши либералы (хотя, по факту, никакие они не либералы, а неофашисты). Они втирают нам, как мази, истории об украинских чудесах и красотах, а когда на деле всё оказывается совсем иначе – быстро отбегают в сторону. Порошенко? Ну, вот такой он оказался. Зеленский? Ну, ничего.

Они вообще слишком часто ошибаются, но никогда этого не признают, оставаясь в своих глазах и в глазах своей паствы экспертным сообществом, которое, по факту, больше похоже на сборище слепых неудачников. И ведь не сказать, что Зеленский как-то особо старался их обмануть. Нет. Тут скорее всё, как у Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»

Вот эти «знатоки» и обманулись. А заодно постарались обмануть россиян. И ведь страшно сказать им кто-то поверил. Это как вообще?!