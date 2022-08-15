Как Зеленский снова плюнул в Одессу, но попал в себя

Новости Украины

Уже несколько дней соцсети с негодованием обсуждают очередной жалкий поступок главклоуна Зеленского. А он, если кто не в курсе, лишил президентской стипендии чемпиона мира среди юниоров, трехкратного чемпиона Европы, чемпиона мира и олимпийского чемпиона в одиночном фигурном катании Виктора Петренко. Зеленский подписал соответствующий указ, сославшись на то, что Петренко посмел выступить на ледовом шоу «Аленький цветочек» в Сочи «после начала полномасштабной войны, развязанной Россией».

К тому же перестал тренировать фигуристов для украинской национальной сборной команды, «а также развивать общественное физкультурно-спортивное движение». И действительно — да как он мог отказаться разводить розарий в выгребной яме?! Национальный олимпийский комитет Украины на фигуриста тоже вызверился, что понятно, предав его остракизму.

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Не думаю, что проживающий в Нью-Йорке Петренко, звезда мирового масштаба, сильно расплакался после такого демарша Зеленского. Только дело в том, что Петренко — одессит. Он стал заниматься фигурным катанием с пяти лет сначала на известном катке «Льдинка», а потом в Одесском дворце спорта. И целые поколения детей пошли вслед за ним в фигурное катание только благодаря тому, что Виктор стал их кумиром. В Одессе же фигурист окончил государственный педагогический университет имени Ушинского. И Одессу, не смотря на то, что ему рукоплескал весь мир, не покидал долгие годы, давая показательные выступления и тренируя детей.

А плевать в Одессу, одесситов и тех, кого они по-настоящему любят, кем гордятся, у оккупантов, сами понимаете — вроде мании. Сказал бы — вроде дела чести, однако какая честь…

Из указа Зеленского: «Украинская федерация фигурного катания внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии. Согласно положению о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских игр, Виктор Петренко лишен государственной стипендии, назначенной ему указом главы государства».

Осталось, разве что, внести фигуриста на «Миротворец», и дело в кармане. Уверен, что патриоты и «жертва голодомора» Антон Геращенко однозначно постараются сделать это. Но самое в данной ситуации омерзительное, что Одессу, не имеющую никакого отношения к хунте с Банковой, отрезают от соотечественников, разбросанных по всей Земле, и лишают связей с цивилизованным русским миром. Это ж так можно и Жванецкого посмертно звания Почетного одессита лишить (это ваше собачье дело?), ибо предпочитал жить в России.

Просто, когда профессиональные украинцы гоняют мелких шмонек вроде Лободы или Тодоренко, а также наезжают на «четко патриоток» Полякову и Ефросинину за то, что они проклинают Россию на русском языке, а на мову кладут с прибором, это что-то вроде тараканьих разборок возле мусорного ведра. Когда же происходит наскок на профессионала мирового масштаба, это такого же масштаба позорище. Что недопрезидент и доказал в очередной раз. Причем привычным для себя образом — это как плюнуть в вечность, но попасть себе на ботинок.