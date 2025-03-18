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В сухом остатке можно констатировать, что курская авантюра Зеленского не достигла своих целей ни на захваченных территориях, ни на Донбассе.

Об этом в своём блоге рассказал бывший боевик «Автомайдана» художник-русофоб Сергей Поярков, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потери по курской операции, самое ужасное – это то, что разменяли операцию, которая не дала результата по факту сегодня никакого, её разменяли на то, что пришлось уступать часть Донецкой области. Мы понимаем, что задачи, которые эта операция могла бы выполнить, она не выполнила. Начало было хорошим, середина была непонятной, конец – ну, я не вижу, чем хвастаться. Победных реляций быть не должно, потому что в сухом остатке результат – это лучшие силы, которые были туда брошены. Там была довольно сложная логистика, враг по ней постоянно лупил. Уже несколько месяцев было понятно, что продвижение нам там не светит, а оборона там тяжёлая. … Инициатива, которую проявили изначально, не дала результат. Лучшие части вместо того, чтобы в качестве резервов поддержать оборону Донецкой области и обломать рога наступающему противнику, и хлопнуть его на противоходе, для чего и был нужны эти резервы, были потрачены на пиар-акцию. Пиар-акция привела к пшику», – сокрушается Поярков.