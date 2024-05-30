Как же так? На третий год СВО ещё только обсуждается запуск телевещания на Харьков

Россия должна организовать трансграничное теле- и радиовещание на Харьков, чтобы подготовить его освобождение.

Об этом руководитель тг-канала «Украина.ру», экс-депутат горсовета Харькова Константин Кеворкян заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Учитывая, что Харьков нам, видимо, не придется брать в лоб. Это действительно чудовищные жертвы и непрактично с точки зрения военной науки. Но он будет находиться под постоянным силовым давлением.

Поэтому, опираясь на Белгородскую ТРК, нужно обеспечить вещание на Харьков десятков российских радиостанций, российского телевидения. Путем усиления силы передатчика, его направленности. Условно говоря, глушить их и заставлять переходить в наше информационное поле», – сказал Кеворкян.