Как же так? На третий год СВО ещё только обсуждается запуск телевещания на Харьков

Елена Острякова.  
30.05.2024 23:38
  (Мск) , Москва
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Дзен, Пропаганда, Харьков


Россия должна организовать трансграничное теле- и радиовещание на Харьков, чтобы подготовить его освобождение.

Об этом руководитель тг-канала «Украина.ру», экс-депутат горсовета Харькова Константин Кеворкян заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна организовать трансграничное теле- и радиовещание на Харьков, чтобы подготовить его освобождение. Об...

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«Учитывая, что Харьков нам, видимо, не придется брать в лоб. Это действительно чудовищные жертвы и непрактично с точки зрения военной науки. Но он будет находиться под постоянным силовым давлением.

Поэтому, опираясь на Белгородскую ТРК, нужно обеспечить вещание на Харьков десятков российских радиостанций, российского телевидения. Путем усиления силы передатчика, его направленности. Условно говоря, глушить их и заставлять переходить в наше информационное поле», – сказал Кеворкян.

Он также считает важным использовать для распропагандирования не только «Телеграм», но и заблокированные в России соцсети, используя тактику «тысячи информационных порезов».

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