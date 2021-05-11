Как жена топ-майданщика в Москве зажигала

11.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Четвертые сутки пылают станицы и хаты в украинском сегменте Фейсбука. У «патриотов» всех мастей отчетливо «подгорает» – и повод какой роскошный – жена одного из главных медиа-майданщиков, экс-журналиста, экс-нардепа и ныне действующего члена Набсовета «Укрзализницы» Сергея Лещенко Анастасия Топольская съездила в столицу «государства-агрессора» и вернулась обратно. Как ни странно – живая.

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Впрочем, обо всем по порядку. Для тех, кто не в курсе – Топольская известна в узких кругах клубной тусовки Киева и Москвы, как Dj Nastia. Именно в этом качестве она побывала 8-9 мая в столице России, как участник музыкального фестиваля HOROVOD в московском клубе «Мутабор». После чего стала мишенью критики со стороны ботов Ахметова и Порошенко.

Сам по себе разрекламированный «новый образ» Dj Nastia не представляет особого интереса – довольно убогое, хотя и с претензией на эпатаж зрелище в БДСМ-стиле – «танцовщица восточного стиля» в латексном костюме, собачьем наморднике и полупрозрачной вуали на пол-лица.

На страничке клуба данное шоу рекламировалось так: «Отличительная черта алиаса не только в сногсшибательных нарядах, но и в музыкальном контексте: более отвязном, дерзком и жестком. В новом амплуа она выступала всего дважды: на VESELKA и в клубе без названия «∄».

Как говорится, сильно на специфического любителя. Ну да бог с ней.

Причины столь жгучего интереса к персоне Насти тоже понятны – заказчиков кампании интересовала не так она, как ее скандальный муж, успевший за последние годы рассориться с экс-президентом и насолить главному олигарху, выступая в качестве одного из главных хейтеров схемы «Роттердам+», обогащавшей Ахметова как раз при Порошенко. Сегодня же Лещенко неплохо устроился уже при режиме Зеленского, выступая в качестве ручного песика Офиса президента и гавкающего по команде «Фас!» на врагов Зеленского и Ермака.

В общем, получается классический такой междусобойчик пауков в банке, под раздачу которого ненароком попала девушка-баблокосильщица, которой не повезло оказаться в нужное время женой ненужного человека.

«Подскажи, пожалуйста, а твоя жена Анастасия Топольская, которая сейчас выступает в Москве, полетела туда сама или вместе с тобой? Или во имя бабла ты готов поддержать что угодно?» – возмутился в фейсбуке экс-нардеп и бывший спикер «Правого сектора» Борислав Береза. После чего обидчивый Лещенко Березу заблокировал.

А бывший главный военный прокурор Матиос ставит «Сереже-железнодорожнику» в пример Андрея Макаревича – как оказалось, гастролирующего по западной Украине в то же самое время, что и жена Лещенко в Москве. Мол, «Макар» – это настоящий патриот…Украины. Приехал во Львов и получает в соцсетях угрозы за свою любовь к Неньке.

В общем, вот такая грусть-печаль.

И все бы ничего – ну подумаешь, спалился очередной патриот Украины с семейством – эка невидаль! Сколько их таких – зарабатывающих на «агрессоре» правой рукой, в то время, когда левая рука с этим «агрессором» воюет. Вон, жена экс-министра-гиперлупа Омеляна давала показы мод в Белокаменной, когда ее муж обещал приехать туда на танке. Или целый выводок одесских промайданных рестораторов обеих полов. И даже авторка бессмертного стишка «Никогда мы не будем братьями» – и та, в конечном итоге, у этих самых «небратьев» и всплыла. Потому что там сытнее.

Я уже не говорю про Порошенко, чьи конфеты регулярно находят на прилавках то московских, то донецких, то луганских магазинов. И это – несмотря на регулярный «остаточный прощавай». Да и нынешний президент Зеленский недалеко ушел – одной рукой отражает наступление «московских полчищ», а другой – пристраивает на российское ТВ «Лигу смеха» и «Папика».

Так что этим на Украине никого не удивишь. И все бы ничего. Я вот, например, не вижу ничего плохого в том, что Зеленский торгует своим сериальным добром в РФ. Торговать всяко лучше, чем воевать. Только есть один нюанс. Если уж ты зарабатываешь в России – будь добр, не гавкай на нее. А если гавкаешь – тогда продавай сериалы в США. Так по-честному выходит.

Но нынешняя Украина и «по-честному» – сущности несовместимые. В стране победившего двоемыслия принято на людях громко травить себе подобных за поездки в Москву, самому при этом, сидя на чемоданах, собираясь туда же, только двумя днями позднее. И ничего при этом не жмет.

А что до нового образа Насти Топольской, то я бы отлил с нее скульптуру в бронзе – в натуральную величину. И поставил бы на майдане. Как символ победившего достоинства. Этакую украинскую статую свободы. Как говорится, какая свобода – такая и статуя.