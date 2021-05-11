Как жить после стрельбы в Казани

11.05.2021, Москва, Платон Беседин

Хочу найти слова о том, что произошло в Казани – о трагедии. Но нет того, что смогло бы отразить произошедшее в полной мере. И вот уже четыре года я твержу о стрельбе в учебных заведениях как об одной из главных угроз России. Но толку?

О причинах я говорил подробно. Смысл повторять? Напомню лишь главное: то, что произошло – следствие той системы, матрицы (называйте, как хотите), которую создавали десятилетиями. Она построена на возвышении себя за счёт другого любой ценой. Когда остальные люди – ресурс, корм, и ты как бы вправе распоряжаться их жизнями. Добавьте к этому тотальную визуализацию зла, когда дети с юных лет живут в облаке насилия и порнографии – вот результат.

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Мы выбросили первоосновы. Забыли об учителях. Уничтожили институт семьи. Выкинули любую объединяющую идеологию. Наконец, избавились даже от Бога. И кто пришёл на Его место?

Потому произошедшее в Казани – это диагноз. И самое глупое и подлое, что можно сделать сейчас – это списать всё на одного человека. А ещё начать вещать о том, что необходимо усиливать меры безопасности в школе. Усиливать надо, да, но это приложение к решению проблемы, а не решение как таковое. Когда я учился, то мы заходили в школу без любой охраны – и о такой дряни, как в Керчи и Казани, и речи быть не могло. Потому что дело не в охране. Дело в головах и сердцах. И дело, прежде всего, в работе с людьми.

Это главное, о чём я должен сказать. Мы закупаем в школы лучшее оборудование – стремимся к техническому оснащению. И обносим здания заборами. Но будущее – не в компьютерах, оно в людях. И инвестировать надо в первую очередь в учителей. Чтобы они были заняты не выживанием, когда преподаватели младших классов получают свои 20-25 тысяч, а детьми. Нищий учитель – это позор для государства, писал ещё Чехов. Но это ещё и угроза. Потому что только учитель, у которого есть достойная зарплата и авторитет в обществе, можно спокойно и планомерно заниматься детьми. И точно так же в школах должен быть другой квалифицированный персонал: психологи, возможно, даже приставы.

От детей в школах нельзя загородиться. Всех не убьёшь, всех не расстреляешь, всего не предотвратишь на месте. Работать необходимо с воспитанием, с психологией, а для этого в школах персонал должен подбираться не по остаточному принципу, а из самых лучших. Работа в школе должна стать престижной – и тогда будут защищены и дети, и взрослые.

И в конце. Сытая Маргарита Симоньян написала: «Ректор стрелка искренне поражена’ произошедшим, поскольку он был ‘тихий, весь в компьютере. И это приговор не только медицинскому, но и педагогическому воспитанию». Нет, это приговор тем, кто довёл педагогов до состояния вечно униженных и оскорблённых, кто привёл их к тотальной незащищённости. Потом, правда, Маргарита написала: «Низкий поклон учителям — стоявшим у двери, закрывавшим собой детей, пытавшимся остановить убийцу». Вот только кланяться надо раньше – до трагедий. И тогда, возможно, их удастся если не избежать, то хотя бы минимизировать.