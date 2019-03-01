Как жители Крыма массово помогают украинским националистам

01.03.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Жители Крыма, получающие заграничные паспорта Украины для безвизового посещения ЕС, облегчают претензии правящего в Киеве националистического режима на российский полуостров.

Член Нацсовета по ТВ и радиовещанию Украины Сергей Костинский заявил, что массовое получение крымчанами документов с желто-синим флагом является свидетельством обоснованности претензий Киева на Крым.

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«Украина точно не проигрывает информационную войну в Крыму

Проигрыш в информационной войне – это массовый отказ крымчан от гражданства Украины. Наоборот, мы видим, что жители временно оккупированного Крыма:

а) хранят украинские паспорта (украинский флаг, изображенный на синих паспортах, есть почти в каждом крымском доме)

б) массово оформляют и переоформляют украинские документы на детей

в) массово получают биометрические загранпаспорта

То, что большинство крымчан уже получили украинскую биометрику свидетельствует лишь об одном – несмотря на противодействие государства-агрессора ,Крым внимательно следит за изменениями на своей большой Родине, жители полуострова положительно реагируют на все возможности, которые им предоставляет их украинское государство, для того, чтобы реализовывать свои права и оставаться частью украинского народа», – даёт установку киевский чиновник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее правительство Севастополя предостерегло горожан от поездок в Херсонскую область для оформления биометрических паспортов Украины.