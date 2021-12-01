Как живет страна, жители которой практически поголовно привиты «Спутником V»?

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В Сан-Марино, подавляющее большинство жителей которого привиты российской антиковидной вакциной Спутник V», практически нет никаких карантинных ограничений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Москвичку комсомольцу» рассказала выходец с Украины Яна, которая живет в Сан-Марино.

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«Благодаря вакцинации и своевременным мерам жизнь в Сан-Марино, в отличие от большинства европейских стран, которые одна за другой закрываются на карантин, сейчас протекает в привычном русле. Практически не действуют никакие ограничения, разве масочный режим в закрытых помещения, но и его некоторые жители благополучно игнорируют», – говорит собеседница издания.

По ее словам, внутри страны при посещении ресторанов, кафе и других публичных заведений обычно никто не спрашивает QR-кодов, поскольку практически все жители Сан-Марино привиты.

«Сейчас эпидемиологическая обстановка не вызывает опасений. За последнюю неделю было зарегистрировано около 50 новых случаев с COVID-19. Из них только два случая потребовали госпитализации, остальные люди болеют в легкой форме и проходят лечение дома. Отделения интенсивной терапии, к счастью, пустые. Примечательно, что в местной прессе практически нет новостей о коронавирусе. Видимо, тема пандемии пока не сильно волнует народ, и это не может не радовать», – резюмировала женщина.