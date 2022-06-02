Как журналисты Польши атаковали посла России

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Новости Украины

Посол России в Польше Сергей Андреев пригласил польских журналистов на пресс конференцию. Это было первое подобное мероприятие за время пребывания дипломата в Варшаве. Все ожидали сенсационных новостей. Тем временем Андреев изложил российскую позицию по Специальной военной операции на Украине. И ответил на вопросы, большинство из которых говорит на самом деле об уровне польской журналистики.

Накануне в Варшаве распространялись сплетни про возможный разрыв польско-российских отношений. И уже в начале конференции посол это опроверг. Сообщил, что просто решил в спокойной обстановке донести польским журналистам российскую точку зрения на спецоперацию на Украине. Расставил все акценты. Возможно, ожидал каких-то предметных вопросов от знающих тему профессионалов. Вместо этого ему пришлось отвечать на вопросы, которые мог бы поставить ученик первого класса.

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Приведем лишь два примера. Больше не стоит – этого достаточно для любопытной картинки уровня журналистских стандартов и интеллектуального уровня современной Польши.

Один из журналистов самого большего польского новостного портала Onet спросил Андреева, когда тот последний раз говорил с российским президентом Владимиром Путиным?

Как всем известно, за исключением редких, чрезвычайных ситуаций, главы государств не общаются напрямую со своими послами за рубежом. Зато регулярно общаются с главами МИД. После вежливого ответа на не очень грамотный вопрос, журналист продолжал погружаться в бездну абсурда.

Он спросил – говорят, будто президент Путин, на самом деле, скончался от серьезной болезни! На вопрос про источник такой «информации», польский репортёр ответил, что это – руководство СБУ!

Ещё один вопрос касался того, насколько жители России страдают из-за отсутствия одной из американских сетей фаст фуд и нехватки одного сладкого американского напитка в магазинах. Посол Андреев сдержанно ответил, что на полках российских магазинов всё есть. А некоторые виды еды вредны для здоровья.

Большая часть польских журналистов явилась на конференцию, чтобы услышать первыми про срочную новость. Новость не появилась. Зато посол России в Варшаве грамотно, с большим терпением отвечал на вопросы уровня, далекого от любых журналистских стандартов.

Похоже, журналистов в Польше больше почти нет. Точнее, они есть формально, так же, как есть польско-российские дипотношения после 2014 года. Чисто формально.

После выхода в местных СМИ материалов по итогам пресс-конференции бросались в глаза заголовки в польских изданиях. Посол, как утверждали авторы, «нагло врал», а Польше продолжает угрожать риск военной операции.

Однако, можно сделать и другой вывод: Польше угрожает отсутствие профессиональных журналистов и избыток непрофессиональных пропагандистов.