Как зомбируют детей новой Украины

Украинская пропаганда по-прежнему продолжает претендовать на тотальность, примеряясь не только к взрослым, но и работая на вырост, выгуливая фантазию своих криэйтеров на детях.

Не имеющие художественной ценности поделки в условиях запрета русскоязычных книг навязываются административным путем – результат обработки подрастающего поколения будет очевиден уже через несколько лет.

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…Знакомьтесь, это – победитель проведенного на Украине конкурса на лучшую детскую книгу 2023 года. «Пес Патрон и носочный монстр» некоей Юлиты Ран.

То бишь, удачная пропагандистская выдумка с животным, воюющим в рядах ВСУ, перешагнула чисто медийную рамку и шагнула в масскульт, повернувшись лицом к детям – уже в обертке новомодного комикса про супергероев. Такой вот хуторской «Марвел» на минималках.

Среди других победителей и номинантов книжной премии – стихотворный сборник под жизнеутверждающим названием «Мы вареники лепили», подростковая повесть «Мой дом – война». А для самых маленьких – «звуконаследие» писательницы Натальи Кудляк под совершенно феерическим названием «Няв-гав-кар ква-му-га-ко, или учусь говорить».

Учителям младших классов несомненно пригодится написанная в игровой форме шпаргалка «Космические пушистики учат украинский» авторства Людмилы Горовой. Мораль, которую юные читатели почерпнут из этого шедевра, проста как валенок, ой, простите, как вареник – не только вся планета Земля, но и глубокий космос с его мириадами галактик и разумных форм жизни знают и ценят мову, говорят на ней и учат ее, а кто не говорит и не учит – тот москаль.

«Вот вам современный литературный ассортимент для подрастающего поколения: вареники, мова, война с Россией. Уже для деток никто не напишет «В країні сонячних зайчиків», «Діамантовий берег» или «За чарівною квіткою». Полная деградация налицо», – сетует украинский блогер Мирослава Бердник – дочь известного советского диссидента и писателя-фантаста Олеся Бердника.

На самом деле эти причитания уже давно мимо кассы, опоздав как минимум лет на десять. Если мы отталкиваемся от того непреложного факта, что общественное бытие определяет общественное сознание, то, глядя на то, в какую сторону трансформировался после майдана украинский базис, совершенно несложно было представить будущую украинскую надстройку.

Положение не спасет даже надежда на здоровую конкуренцию с каким-нибудь забугорным Гарри Поттрером или российскими героями типа забаненной на Украине за продвижение имперских нарративов «Маши и медведя». Дело в том, что, во-первых, конкуренция эта уже давно перестала быть свободной и здоровой – ввоз в страну русских книг запрещен, а те, что есть, сейчас массово и с энтузиазмом сжигают или утилизируют иным способом – например, сдавая на макулатуру для закупок на вырученные деньги каких-нибудь нужных для ВСУ технических приблуд.

Так что маленькие украинцы, а также их родители, в своем огромном большинстве просто лишены маневра в выборе литературного меню и вынуждены есть то, что дают на раздаче, щедро отпуская из котла с мутным варевом. И хорошо еще, если такая пропаганда оказывается хоть на вершок талантлива в чисто литературном плане. Но такие случаи все же редкость и исключение из правила.

В большинстве же своем детская литература новой Украины лепится по известному западному шаблону, бесхитростному в своей простоте и культивирующему у подрастающего поколения так нужное взрослой пропаганде черно-белое мышление. Слева – наши, справа – враги, империя добра против империи зла, наше – значит лучшее, и все в таком духе.

Результат тоже налицо: тиражи детской книги падают, авторы варятся в собственном соку и в кругу премий, которые раздают чиновники по понятным только им критериям узкому кругу приближенных литераторов, спрос на творчество которых обеспечивается за счет включения на полную мощность админресурса.

Ведь, хочешь, не хочешь, а что-то читать, а, значит, и покупать – все равно надо. Если не от души, то по школьной программе. Так что не стоит питать излишних иллюзий – так или иначе, но пропаганда просачивается к целевой аудитории. Пускай и не в полной мере, и не так глубоко как задумано, и с охватом пока проблемы. Но ничего – недостаток качества восполняют валом и энтузиазмом исполнителей.

Осталось подождать лет этак пять, чтобы воочию убедиться, какие всходы прорастут из брошенных зерен. Как бы это не оказались зубы дракона из мифа об аргонавтах. Но это уже отдельная тема для разговора.