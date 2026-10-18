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Итак, друзья! Весной в Албании началось то, что местные назвали «Фламинговая революция» – против строительства люксового курорта в заповеднике Звернец, где гнездятся розовые фламинго и морские черепахи.

Инвестор – Джаред Кушнер, зять президента США. Сначала это был экологический протест: семьи с детьми, пенсионеры, творческие плакаты. К октябрю он превратился в самый серьёзный вызов для премьера Эди Рамы за тринадцать лет у власти.

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Тринадцатого октября студенты собрались у Министерства образования. Полетели камни и бутылки с зажигательной смесью, полиция ответила слезоточивым газом и водомётами. К вечеру горели министерство, канцелярия премьера и отделения банков.

За три дня – более полутора сотен пострадавших, включая девяносто семь полицейских, более ста шестидесяти задержанных. Парламент отменил заседание. Рама записал видеообращение на фоне выгоревшего здания и заявил, что за беспорядками стоят «иностранные руки», а протест – «не студентов». Отставку он не принял:

«Правительства меняются через выборы, а не через революцию!».

Но требование отставки – лишь верхний слой. Двадцатидвухлетняя студентка-экономист в интервью DW снимает маску после слезоточивого газа и говорит:

«Как я могу позволить себе квартиру в этих башнях на зарплату пятьсот сорок евро? Я снимаю жильё с людьми, которых не знаю, потому что моя семья эмигрировала».

Восемнадцатилетняя школьница вторит:

«Мы не преступники. Мы просто хотим лучшей жизни для себя и родителей. Мы не хотим уезжать из Албании».

Это не «гибридная война» и не «иностранные руки». Это страна, где люксовый курорт американского зятя строится в заповеднике, а выпускник вуза не может снять квартиру и мечтает уехать.

И тут вскрывается главное. Курорт Кушнера – не просто бетонная коробка на берегу. Это символ того, как наднациональные элиты глобалистов входят в страну-кандидата в ЕС, забирают лучшее, а местным оставляют нищенскую зарплату и эмиграцию.

Guardian прямо пишет: албанские протесты – часть более широкой волны студенческой активности в Европе, наряду с Францией и Бельгией. Париж блокирует школы, требуя учителей. Тирана штурмует министерства, требуя отставки. Разные поводы – один корень: социальный контракт треснул, а элиты делают вид, что не слышат.

Рама может сколько угодно говорить об «иностранных руках». Но когда протест начинается с фламинго, а заканчивается требованием сменить власть – это не про птиц. Это про то, что западный дом треснул изнутри, и никакой зять Трампа уже не склеит его обратно.