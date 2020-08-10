10.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
США, Сюжет дня, Украина, Экономика, Энергетика
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Какая боль! Американцы отказались поставлять СПГ на Украину


Louisiana Natural Gas Exports Inc. (LNGE) отозвала предложение инвестировать в газотранспортную инфраструктуру и поставить американский̆ сжиженный СПГ в Украину.

Об этом сообщил генеральный директор компании Бен Бланше, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проинформировали президента Украины и премьер-министра о нашем решении отозвать наше предложение о заключении долгосрочного соглашения на поставку американского СПГ в Украину. Сам проект довольно сложен и может быть успешным только в том случае, если мы сможем сотрудничать со всеми соответствующими сторонами в Украине, а также в Польше и США», — говорится в заявлении компании.

В LNGE отметили, что их предложение вызвало негативную реакцию со стороны «Нафтогаза».

«Это привело нас к выводу, что в нынешних условиях для инвестиций в газовую отрасль в Украине проект не может соответствовать минимальным инвестиционным порогам», — сообщили в американской компании.

О поставках американского СПГ в Украину через Польшу говорят уже несколько лет. В декабре 2017 года на СПГ-терминале в Свиноуйсьце была регазифицирована для последующей поставки на Украину в адрес ERU Trading первая партия СПГ из США.
Далее последовала серия деклараций со стороны Украины, Польши и США об экономической привлекательности и важности поставок американского СПГ на Украину.


В 2019 году Украина, Польша и США подписали меморандум о сотрудничестве в газовой сфере, который предусматривал развитие поставок американского сжиженного природного газа в Польшу и Украину, использования украинских подземных газовых хранилищ (ПХГ) и строительство необходимой газовой инфраструктуры.

В марте 2020 г. было подписано соглашение о намерениях между правительством Украины и американской компанией Louisiana Natural Gas Exports по поставкам СПГ в объеме до 6-8 миллиардов кубометров природного газа (около 4,5 – 6 миллионов кубометров СПГ), что, в случае успеха реализации проекта, могло бы покрыть порядка 20% потребления газа на Украине и более 50% импорта газа. Украина рассчитывала не только использовать этот газ для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, но и для дальнейшего реэкспорта в другие страны Центральной и Восточной Европы.

В июне 2020 года, отвечая на вопрос, на какой стадии находится разработка проекта, врио министра энергетики Ольга Буcлавец заявила, что он прорабатывается всеми ключевыми министерствами.

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