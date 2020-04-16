Какая ещё Молдова? Кишинёв не может получить респираторы из Китая – отбирают

16.04.2020, Москва, Елена Острякова

Молдова была вынуждена арендовать чартерный самолет, чтобы доставить закупленные медицинские товары из Китая.

Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил премьер-министр страны Ион Кику.

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«У нас не было масок с респираторами. Мы закупили их в Китае. Они месяц до нас никак не доедут. Проблема в том, что перехватывают. Мы заключили контракт, но пока отправка шла маленькими партиями – пропадают. Поэтому мы решили организовать чартерный рейс. В конце недели он полетит в Шанхай, где мы арендуем склад и собираем там все, что нужно», – отметил Кику.

Всего из Китая будет доставлено 50 тонн различных медицинских товаров.