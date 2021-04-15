«Какая Европа? Мы вымираем!» – в Раде озвучили шокирующие данные

15.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина в составе СССР была страной, которая спасала мир от опаснейших вирусных заболеваний, а сейчас позорно признана ВОЗ государством с повышенной предрасположенностью к туберкулёзу.

Об этом на брифинге заявил депутат Верховной рады, доктор медицинских наук Михаил Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ко мне идут тысячи писем, тысячи матерей говорят: когда будет прививка БЦЖ? Нет прививки БЦЖ в роддомах в течение последних трёх лет. Я вам хочу сказать, мы никому не нужны, только ВОЗ констатирует, что Украина входит в число трёх стран, где повышенная предрасположенность к туберкулёзу.

Благодаря тому, что с медициной делали то, что хотели, и никто ничего не обращал, пожалуйста – психиатрии нет, туберкулёза нет, санэпидстанции нет, вирусологии нет. Только за 3 месяца от туберкулёза умерло около трёх тысяч людей», – заявил депутат.

«Страна Украина, когда была УССР, благодаря вакцине, которая здесь выпускалась, мы помогли миру и уничтожили полиомиелит, сейчас у нас три случая полиомиелита в Украине зафиксировано, это горе для детей. А что творится с ковидом? Три тысячи медиков умерло, около 50 тысяч смертей, из них более четверти молодых людей. Кто за это ответит? Кто ответит за горе?

Потом будут резюмировать, потом будут искать этих деятелей, а они будут в разных странах. Кто за это ответит? В какую Европу мы? Кто нас там ждёт бедных, нищих? Вы посмотрите, кому мы там нужны? Если там премьер-министры беспокоятся за свой народ. А за нас, что беспокоиться? Мы вымираем, идёт ковид», – добавил Макаренко.