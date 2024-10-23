Какая изоляция России?! Посмотрите на саммит БРИКС – киевский аналитик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Саммит БРИКС стал огромным плюсом для российского президента Владимира Путина, показав, что в мире идет противостояние коллективного Запада и Глобального Юга.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Для Путина, безусловно, это огроменный плюс, потому что демонстрирует то, что никакой изоляции нет. Демонстрирует, что речь идет уже не о противостоянии России и Соединенных Штатов, а о противостоянии Глобального Юга и коллективного Запада, а это немножечко другое – абсолютно правы относительно того, что количество населения и объем ВВП, если говорить о реальном секторе, то, включая Китай и Индию, Запад уже будет пасти задних», – заявил Золотарев.

Напомним, что на саммит, который проходит в эти дни в Казани, приехало 22 лидера государств, а в целом представлены делегации 36 стран и шести международных организаций, включая ООН.