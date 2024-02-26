«Какая мобилизация?!» – в Киеве жалуются на вспышку туберкулёза

Вадим Москаленко.  
26.02.2024 22:51
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Медицина, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


За прошедший год только по Киевской области уровень заболеваемости туберкулёзом увеличился на треть.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил эксперт по безопасности Сергей Шабовта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За прошедший год только по Киевской области уровень заболеваемости туберкулёзом увеличился на треть. Об...

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«Сегодня все аналитики очень много говорят о внешних факторах – о зависимости от боекомплекта, о техническим обеспечении, мобилизации, и так далее.

Но при этом абсолютно замалчиваются проблемы, связанные с внутренней безопасностью. Общество крайне нестабильно.

Кроме того, общество болеет. Вчера областной совет Киевской области заявил о том, что количество заболеваемости туберкулёзом выросло на треть. Доминирующей группой является подростковая среда», – пожаловался Шабовта.

Он подчеркнул, что при таких внутренних проблемах ни о какой эффективной мобилизации не может идти и речи.

«Вся возня с попытками стабилизировать общество силовым методом, как мы видим спустя два года – успеха не даёт.

Считаю, что это одна из ключевых проблем: лома через колено и не решая внутренних проблем, в таком состоянии общество очень трудно мобилизовать и вывести на высокий моральный потенциал, стойкость и желание сражаться до последнего», – добавил эксперт.

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