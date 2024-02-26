«Какая мобилизация?!» – в Киеве жалуются на вспышку туберкулёза
За прошедший год только по Киевской области уровень заболеваемости туберкулёзом увеличился на треть.
Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил эксперт по безопасности Сергей Шабовта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня все аналитики очень много говорят о внешних факторах – о зависимости от боекомплекта, о техническим обеспечении, мобилизации, и так далее.
Но при этом абсолютно замалчиваются проблемы, связанные с внутренней безопасностью. Общество крайне нестабильно.
Кроме того, общество болеет. Вчера областной совет Киевской области заявил о том, что количество заболеваемости туберкулёзом выросло на треть. Доминирующей группой является подростковая среда», – пожаловался Шабовта.
Он подчеркнул, что при таких внутренних проблемах ни о какой эффективной мобилизации не может идти и речи.
«Вся возня с попытками стабилизировать общество силовым методом, как мы видим спустя два года – успеха не даёт.
Считаю, что это одна из ключевых проблем: лома через колено и не решая внутренних проблем, в таком состоянии общество очень трудно мобилизовать и вывести на высокий моральный потенциал, стойкость и желание сражаться до последнего», – добавил эксперт.
Спасибо!
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