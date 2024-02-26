«Какая мобилизация?!» – в Киеве жалуются на вспышку туберкулёза

За прошедший год только по Киевской области уровень заболеваемости туберкулёзом увеличился на треть.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил эксперт по безопасности Сергей Шабовта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня все аналитики очень много говорят о внешних факторах – о зависимости от боекомплекта, о техническим обеспечении, мобилизации, и так далее.

Но при этом абсолютно замалчиваются проблемы, связанные с внутренней безопасностью. Общество крайне нестабильно.

Кроме того, общество болеет. Вчера областной совет Киевской области заявил о том, что количество заболеваемости туберкулёзом выросло на треть. Доминирующей группой является подростковая среда», – пожаловался Шабовта.