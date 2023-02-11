Какая может быть борьба с врагами, если до сих пор не закрыли Ельцин-центр?! – Михалков

Несмотря на ужесточение законодательства, вражеские организации продолжают в России подрывную работу.

Об этом в эфире «Бесогон ТВ» рассказал российский режиссёр Никита Михалков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве примера Михалков привел организацию «Совет матерей и жён», которая, втираясь в доверие к гражданам за счёт названия, занимается дискредитацией армии и командования СВО.

«Координаторы этого «Совета матерей» находят на территории страны родственников мобилизованных граждан и провоцируют их на рассказы о плохом содержании, невыплате довольствия, слабой организации, и так далее. То есть, нажимают на самые болезненные точки, причём, используют те недочёты, которые действительно не существуют и не могут существовать в полевых условиях. Но которые и армия, и страна пытается исправить.

Но фокусируя всё это вместе, создаётся общественное мнение о зловещей и бездарной организации, которую представляют собой ВС РФ.

Причём никто из этих женщин не является родственницей тех, кто на фронте. А задача их – всё время подогревать протестные движения, будоражить общество.

При том, что там всё идёт в кучу – протесты против вакцинации, против поправок в Конституцию. То есть, все болевые точки, которые так или иначе касаются общества, все сфокусированы на протестном движении», – возмутился режиссёр.