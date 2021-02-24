Какая «неожиданность»: Германия поддержала репрессии, устроенные Зеленским

24.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Германия поддержала цензуру и политические репрессии, осуществляемые на Украине режимом Владимира Зеленского против неугодных СМИ и политиков. Немецкий МИД заявил, что внесудебное закрытие телеканалов из пула Виктора Медведчука и введение против него санкций соответствует украинскому законодательству.

Таким образом, версия о том, что удар по ОПЗЖ был ответом Запада на приговор Алексею Навальному, нашла еще одно подтверждение. Интрига лишь в том, что соратники Медведчука в момент закрытия телеканалов традиционно обещали жаловаться в европейские структуры.

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«Санкции против Виктора Медведчука и еще семи человек, а также 19 компаний основаны на составе преступления «Финансирование терроризма» в соответствии с украинским уголовным правом. На сегодняшний день, насколько нам известно, действия руководства Украины базируются на правовой основе, которая в принципе не нарушает законы и постановления ОБСЕ или Совета Европы», — цитирует ответ МИД Германии экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, ныне – депутат Верховной рады от ОПЗЖ.

Он даёт понять, что, продемонстрировав неспособность организовать уличные выступления в свою защиту или серьезно выступить в зале Верховной рады, лагерь Медведчука теперь делает ставку на длительный судебный процесс.

«Немцы пытаются оправдать явно противоправные действия Зеленского, ссылками на украинское уголовное законодательство, которым запрещено введение каких-либо наказаний президентскими указами. Дело в том, что закон о санкциях, применённый Зеленским к гражданам Украины и оппозиционным телеканалам, является явно антиконституционным и будет обязательно отменен конституционным судом, работу которого умышленно заблокировал Зеленский другим своим указом», – комментирует Кузьмин.

Далее он традиционно пытается растолковать несправедливость позиции немцев.

«Неужели кто-то в немецком МИДе всерьёз верит в то, что Медведчук и его жена вместе с тремя запрещёнными телеканалами осуществляли «террористическую деятельность», т. е. осуществляли взрывы, поджоги, массовые убийства и захваты заложников? Это как раз и есть «террористическая деятельность», предусмотренная статьей «терроризм», о чем «со знанием дела» вещают нам чиновники немецкого МИДа.

Если же немецкий МИД вместе с президентом Украины Зеленским под осуществлением террористической деятельности понимают любые хозяйственные отношения с предприятиями, зарегистрированными в ОРДЛО или Российской Федерации, то логично было бы задать вопрос: а не является ли финансированием терроризма покупка у России газа, нефти, электроэнергии, ядерного топлива или, к примеру, финансирование Российской армии через уплату налогов в федеральный бюджет РФ Липецкой кондитерской фабрикой, принадлежащей Порошенко. Ну или продажа кварталовского продукта «Лиги смеха» российскому пропагандистскому телевидению?» – пишет Кузьмин в своем блоге.