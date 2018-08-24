24.08.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Колониальная демократия, Сюжет дня, Украина

Какая независимость? Нас имеет посольство США!



На Украине уничтожена промышленность и аграрный сектор, а на высшие должности назначаются люди под прямым кураторством США.

Об этом во время конференции на тему «Итоги 27-й годовщины провозглашения независимого государства Украина» заявил доктор экономических наук Украины Анатолия Пешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В стране не работает промышленность и аграрный сектор, как и все остальные отрасли – это далеко не полный перечень происходящего в канун 27 годовщины независимости. Вы считаете Украину независимой? Если у нас все назначения на высшие должности, в том числе «Антикоррупционный суд», прокуратура, НАБУ – осуществляются только с консультациями, проведёнными в посольстве США. Вы считаете эту страну независимой?» – спросил у коллег Анатолий Пешко.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в канун празднования на украинское ТВ дозвонился зритель и порекомендовал всем майдаунам и депутатам Верховной Рады гореть в аду со своей «незалежностью».

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